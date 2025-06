Chef Locatelli, due stelle Michelin e due ristoranti: dove vive e chi è la moglie

Ascolta ora 00:00 00:00

In attesa di vederlo di nuovo nelle cucine di MasterChef Giorgio Locatelli è stato protagonista di Money Road, il reality game condotto da Fabio Caressa in onda su Sky. Lo chef ha rivestito il ruolo di tentatore, cucinando tagliatelle al ragù nella giungla della Malesia. Con il suo piatto della tradizione Locatelli è riuscito a fare spendere ai concorrenti famosi parte del loro montepremi e sui social il video della "tentazione" è diventato virale. Del resto chef Locatelli nella sua carriera ha ottenuto molti riconoscimenti e due stelle Michelin grazie ai menù cucinati nei suoi ristoranti.

Due stelle Michelin

Nel corso della sua lunga carriera, cominciata negli anni '80, chef Locatelli ha collezionato molti successi. Dai tavoli dei suoi ristoranti sono passati molti personaggi famosi, persino re Carlo e la regina Camilla sono stati suoi clienti nei locali di Londra. Grazie ai suoi piatti innovativi e alla qualità delle materie prime Giorgio Locatelli è riuscito a ottenere ben due stelle Michelin. La prima è arrivata nel 1999 quattro anni dopo l'apertura del suo ristorante Zafferano, la seconda gli fu assegnata invece nel 2003 per i piatti della sua Locanda Lucarelli di Londra. Gustare il suo menù stellato, però, oggi non è possibile perché entrambi i ristoranti hanno chiuso i battenti.

I suoi ristoranti

Giorgio Locatelli ha aperto il suo primo ristorante Zafferano nel 1995 ma, dopo avere conquistato una stella Michelin nel 1999, lo chef ha ceduto il locale nel 2001 per aprirne un altro, Locanda Locatelli, sempre nel cuore di Londra. Anche in questo caso, nel 2002, dopo ventitré anni di servizio, il locale ha chiuso i battenti. Con l'imprenditoria nel sangue lo chef ha aperto altri due locali in giro per il mondo: Ronda Locatelli, che si trova all'interno dell'Hotel Atlantis a Dubai e il ristorante Sabia all'interno del resort One&Only Portonovia Castelnuovo in Montenegro. Sempre a Londra, da poche settimane, Locatelli ha aperto un ristorante all'interno del National Gallery.

Dove vive Locatelli

Giorgio Locatelli è originario di Corgeno, piccola frazione di Vergiate, in provincia di Varese, ma per seguire la sua vocazione e inseguire il successo lo chef si è trasferito all'estero giovanissimo. Dopo aver vissuto alcuni anni a Parigi, nel 1986 Locatelli si è trasferito a Londra, dove vive tuttora. Insieme alla moglie Plaxy e alla figlia vive nel pittoresco quartiere di Camden Town e pare che la loro vicina di casa sia l'attrice Kate Winslet.

Chi è la moglie

Giorgio Locatelli è sposato con l'inglese Plaxy Cornelia Exton dal 5 agosto 1995. La moglie dello chef è nata a Londra nel maggio del 1964, ma è cresciuta a Los Angeles per seguire i genitori. Rientrata nel Regno Unito negli anni '90 ha incontrato Locatelli e con lui ha costruito un impero nel mondo della ristorazione. " Con mio marito ci siamo messi insieme perché l’ho richiamato io. Dopo una serata bellissima, Giorgio è sparito. Forse per timidezza, o forse perché avevo già un figlio piccolo. Poi però al telefono mi ha detto: 'Ti ho pensata tutti i giorni'.

Da allora non ci siamo più lasciati", ha raccontato sulle pagine del Corriere in una rara intervista. La donna ha un figlio, Jack, nato da una precedente relazione e una, Margherita nata dalla relazione con Locatelli.