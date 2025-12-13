Chi è Mariangela Eboli, la ex di Checco Zalone. Una storia durata 18 anni, poi il crollo degli affari

Non è un periodo semplice quello che sta affrontando Checco Zalone. Come abbiamo visto, dopo che l'ex compagna Mariangela Eboli ha dovuto lasciare la Mlz srl, società cinematografica e di gestione dei diritti d'immagine di proprietà del noto attore, i conti sono andati a precipizio. Eboli, che aveva l'incarico di amministratrice unica, è stata licenziata dall'attore, liquidata con sei mesi di stipendio anticipato. Da allora, utili e fatturato sono andati in perdita.

Ma chi è Mariangela Eboli? La donna è stata legata sentimentalmente a Zalone per ben 18 anni, e da lui ha avuto due figlie.

I due si sono conosciuti quasi 20 anni fa, a Casamassima (Bari). Si trovavano entrambi in un locale, l'Hangar, dove Luca Medici (alias Checco Zalone) stava muovendo i primi passi come comico e attore. Mariangela Eboli era incaricata di gestire il karaoke, portava il microfono tra i tavoli. Questo ha raccontato a Il Corriere Nico Pastore, proprietario dell'Hangar. Proprio fra le mura di quel locale avvenne l'incontro. Zalone, infatti, teneva lì i suoi provini, dato che l'Hangar ospitava il Laboratorio Zelig. Nel corso di quelle serate, i due si sarebbero avvicinati.

" Mi sorpresi del loro fidanzamento. Me la ricordo: una ragazza simpatica, semplice e molto bella ", ha aggiunto Pastore.

Pare che per Zalone fu un colpo di fulmine. Non è un caso che la protagonista femminile del film "Cado dalle nubi" si chiami Angela. L'attore ha dedicato alla donna anche la canzone "Se mi chiedi chi è la ragazza per me, Angela, io dico te...".

Zalone ed Eboli hanno avuto due figlie, Gaia e Greta.

Per anni, Mariangela Eboli ha gestito la, occupandosi della commercializzazione dei diritti d'immagine e delle opere dell'attore. Poi, nel 2024, hanno cominciato a circolare voci di crisi. Nel febbraio 2024, in concomitanza con la fine della relazione, la Eboli è stata rimossa dall'incarico. Se n'è andata via con un'indennità di 30mila euro.