Chi è Rodrigo Guirao Díaz, l'attore che sostituirà Can Yaman nella serie "Viola come il mare"

C'è più di una notizia dietro all'annuncio dell'arrivo della terza stagione di "Viola come il mare". La popolare fiction di Canale 5 tornerà in onda con i nuovi episodi nel 2026. Francesca Chillemi tornerà a vestire i panni di Viola Vitale dopo avere dato alla luce il suo secondo figlio; per questo le registrazioni della nuova stagione sono slittate al prossimo inverno. La grande novità della terza stagione, però, è un'altra: l'addio di Can Yaman. L'attore turco lascia il ruolo dell'ispettore capo Francesco Demir e al suo posto arriva un nuovo personaggio interpretato dal Rodrigo Guirao Díaz.

L'attore argentino, 45 anni, entra ufficialmente nel cast della fiction e promette di dare nuova linfa alla sceneggiatura e alla storia di Viola. Il nome e il volto di Diaz non sono nuovi al pubblico televisivo. Rodrigo Guirao Díaz è stato infatti uno dei protagonisti della soap "Terra Ribelle" e ha recitato ne "Il mondo di Patty", "Violetta" e "La Certosa di Parma".

La carriera

Nato il 18 gennaio 1980 a Vicente López, Rodrigo Guirao Díaz si forma come attore al prestigioso Centro Cultural San Martín di Buenos Aires. Il debutto televisivo arriva nel 2002 con la popolare telenovela "Rebelde Way", dove inizialmente appare nel videoclip Inmortal, per poi ottenere un ruolo più consistente nella seconda stagione, interpretando il personaggio di Matias. La sua carriera prosegue con partecipazioni in diverse serie sudamericane di successo tra cui "La niñera", "Paraíso Rock", "1/2 falta" e "Amas de casa desesperadas", confermandosi come uno dei volti emergenti del piccolo schermo argentino. Nel 2009 viene scelto dai registi Cinzia TH Torrini e Ambrogio Lo Giudice per vestire i panni di Andrea Cristofani in "Terra Ribelle". Dopo due stagioni l'attore passa nel cast di "Violetta" e successivamente lavora a un altro progetto italiano "La certosa di Parma" prima di tornare in Argentina e recitare in altre serie tv di successo.

La vita privata

In Sudamerica Rodrigo Guirao Díaz è tra gli attori più amati dal pubblico. Sui social network non condivide molto della sua vita privata ma è seguito da quasi due milioni di follower.

Nel suo passato ci sono due relazioni importanti: una con l'attrice argentina(alla quale è stato legato dal 2009 al 2012) e una con l'attrice italiana, conosciuta sul set di "La certosa di Parma", ma conclusasi un anno dopo.