Francesca Chillemi incinta, chi è il nuovo compagno Eugenio Grimaldi

Momento delicato per l'ex Miss Italia Francesca Chillemi. Dopo avere annunciato di essere incinta del secondo figlio l'attrice è costretta a fermarsi. " Gravidanza delicata ", ha fatto sapere attraverso i suoi canali social, annunciando il momentaneo ritiro dalla scena pubblica per prendersi cura di sè e del nascituro. L'ex Miss Italia era attesa al Giffoni Film Festival 2025 per ritirare un premio e parlare della sua carriera, ma con un annuncio a sorpresa ha dato forfait per motivi di salute.

" Chi mi conosce sa quanto sia importante per me rispettare gli impegni, ma al momento la mia gravidanza un po' delicata mi porta a osservare (su indicazioni dei medici) il riposo più assoluto", ha scritto in una breve nota pubblicata sui social e ricondivisa dagli organizzatori della manifestazione cinematografica, che la attendevano a Salerno il 17 luglio. "Mi dispiace tantissimo non poter ritirare il premio e abbracciarvi tutti. Viva il lupo e ci vediamo presto" , ha concluso Francesca Chillemi.

La figlia Rania e l'ex compagno

L'attrice è già madre di Rania, nata nel 2016 dalla relazione con l'imprenditore Stefano Rosso, figlio del fondatore del marchio Diesel, Renzo Rosso. Chillemi e Rosso sono stati legati dal 2014 - quattro anni dopo il loro primo incontro avvenuto per caso a una cena ("U n momento lungo… Ci siamo sentiti almeno per un anno prima che scattasse la scintilla" , raccontò a IoDonna nel 2017) - al 2023, quando le loro strade si sono separate. Nei nove anni di relazione si era parlato addirittura di nozze, un epilogo romantico che non si è mai concretizzato.

Chi è il fidanzato dal quale aspetta un bambino

Oggi al suo fianco c'è un altro uomo, Eugenio Grimaldi, 38 anni, figlio dell'armatore napoletano Emanuele Grimaldi, fondatore e presidente del colosso internazionale nel trasporto marittimo di merci e passeggeri Grimaldi Group. Laureato in Economia e commercio presso l'Università Federico II di Napoli e grande appassionato di cavalli, Eugenio Grimaldi ha un matrimonio fallito alle spalle e tre figli nati dalla precedente relazione. Francesca Chillemi e l'Executive Manager si frequentano da circa un anno e le prime foto insieme uscirono sulle riviste scandalistiche pochi mesi dopo la rottura con Rosso.

Lo scorso gennaio avrebbero scoperto la gravidanza, ma l'annuncio ufficiale, che l'attrice è in dolce attesa (si vocifera di una bambina), è arrivato solo pochi giorni fa suldel BCT Festival nazionale del cinema e della televisione di Benevento.