"Chi si crede di essere?", "Dimmelo in faccia". Rissa a distanza tra Malgioglio e la Lamborghini

Cosa è successo nel backstage del Padova Pride tra Cristiano Malgioglio e Elettra Lamborghini? Da ore la domanda tiene banco sul web vista l'indiscrezione trapelata su Dagospia, che ha raccontato di un Malgioglio infuriato per colpa di una scaletta non rispettata da parte della twerking queen. L'accaduto è stato riportato da alcuni siti e la Lamborghini è sbottata su Instagram, raccontando la sua versione e puntando il dito contro Malgioglio: " Baruffe da bambini di cinque anni" .

Cosa è successo al Padova Pride

Sabato 2 settembre sul palco del Padova Pride erano attesi Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. I quattro artisti si sono esibiti secondo una scaletta concordata in precedenza, ma qualcosa sarebbe andato storto tra ritardi e richieste a sorpresa. " Al cantautore è stato chiesto dall'agente di Elettra Lamborghini di lasciarla esibire prima di lui", racconta Dagospia, riportando lo scambio di battute tra i due: "' Io non cambio la scaletta' ha risposto Malgioglio, ma l'agente ha insistito e lo ha pregato: 'Dai, Elettra ha l'aereo privato che l'aspetta'". A quel punto il cantautore sarebbe andato su tutte le furie e avrebbe esclamato: " Fosse stato un volo linea avrei potuto capire, ma se è privato la può aspettare. C’è gente che non ha i soldi neanche per dare il latte ai bambini... andate tutti affanculo ma chi si crede di essere? Lady Gaga? ". Malgioglio sarebbe stato talmente agitato da costringere Carmen Russo, anche lei ospite, a intervenire per calmarlo. La versione dei fatti resa da Elettra Lamborghini, però, è un'altra.

La replica di Elettra Lamborghini