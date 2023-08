Elettra Lamborghini colpita da una bottiglia durante il live: "Dov'è il cornuto? Potevi farmi male"

Persino i cantanti italiani sono vittime dell'assurda tendenza del momento, quella di lanciare oggetti sul palco mentre gli artisti si stanno esibendo. La "moda", che sta dilagando all'estero, ha colpito - nel vero senso della parola - anche Elettra Lamborghini, colpita da una bottiglietta di acqua lanciatale addosso da un fan. L'episodio non ha procurato conseguenze alla cantante, ma questo non le ha impedito di sospendere lo show e cantarne quattro al giovane sconsiderato.

La Lamborghini si stava esibendo dal vivo a Sammichele di Bari, una delle numerose tappe del suo Elettraton tour, quando un giovane - poi identificato tra la folla - le ha lanciato una bottiglietta piena di acqua, che l'ha colpita a una spalla. Furiosa per il pericolo corso, l'artista ha sospeso lo spettacolo e si è rivolta al fan, sfogandosi: "Mi è quasi arrivata in testa, io te l'avrei ritirata addosso ma lo sai che è pericolosissimo? ". L'intera scena è stata documentata dai telefonini di alcune persone presenti al concerto e i video sono finiti sul web, diventando virali in pochissimo tempo.

Lo show interrotto e la polemica

Nei filmati si può vedere Elettra Lamborghini fare una vera e propria ramanzina al fan e i toni si sono accesi, quando l'artista ha cercato di identificare il giovane tra i presenti. " Se hai le palle mi dici chi sei e io te la sbatto in testa e vediamo se ti può fare piacere, ok?", ha gridato l'artista, proseguendo: "Chi è quel cornuto? Se hai le palle chiedi scusa, perché mi potevi fare male. Hai bevuto? Non mi interessa, se hai bevuto non venire qua perché un'altra cantante gli è arrivato qualcosa nel seno e ha dovuto cancellare il tour" .

Chiaro il riferimento a quanto accaduto pochi giorni fa a Baby K, finita in ospedale per una contusione al seno dopo essere stata colpita da una fan mentre firmava autografi e faceva selfie a fine concerto.