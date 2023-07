"Chi vuol capire...". E Ultimo fa il dito medio al concerto

Con chi ce l'aveva Ultimo che al suo più recente concerto ha fatto il dito medio all'indirizzo delle fotocamere dei suoi fan? Non è difficile capirlo, visto che sul maxischermo dello Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, prima tappa del suo tour, sono comparsi alcuni articoli di giornali molto critici nei suoi confronti. Nel suo primo concerto estivo il cantautore romano ha voluto "dedicare" un brano ai giornalisti con i quali, da anni, non c'è feeling e lo ha fatto aggiungendo anche il gestaccio.

I dissapori fin da Sanremo 2019

L'astio tra Ultimo e una parte della stampa risale al 2019, quando il romano partecipò al festival di Sanremo. In quell'occasione il cantante venne premiato dal televoto, ma la sala stampa ribaltò il risultato consegnando la vittoria a Mahmood (con il brano "Soldi"). In conferenza stampa ci fu un secco botta e risposta tra Ultimo e alcuni giornalisti e il suo secondo posto finì al centro di una forte polemica. Quattro anni dopo il clima non è cambiato. Nell'ultimo Sanremo, quello svoltosi pochi mesi fa, alcuni giornalisti hanno applaudito quando Amadeus ha annunciato il quarto posto di Ultimo e anche in quell'occasione il cantautore non rimase in silenzio. " Ci sono rimasto male. vorrei solo sapere: perché? Perché sei contento se Ultimo arriva quarto? Cosa c'è nella tua testa? Perché esulti, perché mi schernisci con quei gesti? ", disse al Corriere della Sera a fine Festival, dicendosi deluso da quanto accaduto.

Ultimo, cosa è successo al concerto

La questione sembrava essere chiusa e invece Ultimo si è voluto togliere un sassolino dalla scarpa nel primo concerto del suo tour estivo, mandano a quel paese chi lo ha criticato. "Chi vuol capire capisca", ha detto Ultimo prima di intonare "Canzone stupida", la canzone che ha voluto dedicare a tutti i giornalisti che negli ultimi quattro anni non lo hanno elogiato e alimentando così una polemica che dura ormai da Sanremo 2019. E mentre il cantautore si esibiva sul maxischermo venivano mandati i vari articoli su di lui. Titoli tutt'altro che positivi: "Sanremo 2023, giornalisti in sala stampa esultano per il quarto posto di Ultimo", "Ultimo, ho ascoltato il suo album 'Solo'. Non l'avessi mai fatto".