Chiara Ferragni assolta, la reazione dei fan sui social: "Ora puoi tornare a sorridere"

La notizia dell'assoluzione di Chiara Ferragni ha già fatto il giro del web. La caduta delle accuse per truffa legate al Pandoro gate hanno inevitabilmente scatenato il popolo dei social e i fan dell'influencer tirano un sospiro di sollievo. Così com'era accaduto quando scoppiò il caso nel dicembre 2023, anche oggi - che l'ex moglie di Fedez è stata prosciolta al termine del processo abbreviato sui casi Balocco Pink Christmas e uova di Pasqua Dolci Preziosi - sui social network i commenti si sono sprecati e oggi c'è chi festeggia con lei.

I commenti sotto ai post

Gli ultimi post condivisi da Chiara Ferragni sono stati letteralmente presi d'assalto dai suoi seguaci e sotto alle foto dei figli o delle sfilate di Parigi sono comparsi migliaia di commenti di congratulazioni legati all'assoluzione. " Oggi volti pagina finalmente. Auguri per una vita felice", ha scritto una utente, mentre altri hanno commentato: "Felicissimo della sentenza. Mi era parso ovvio fin dall’inizio che fosse stata ingigantita senza alcuna base solida". E ancora: "W la giustizia e i magistrati", "Ora puoi tornare a sorridere". Si scopre anche che molti, nonostante il danno di immagine e i mesi difficili, hanno creduto in lei sin dal video di scuse in tuta: " Ho sempre sostenuto che avevi ragione!! Ora avanti a testa alta ".

Le parole di Chiara, il silenzio di Fedez

E proprio ai suoi follower, che in questo momento le stanno facendo sentire la loro vicinanza, Chiara Ferragni ha rivolto un pensiero fuori dall'aula del tribunale di Milano, dove i giudici l'hanno assolta. " Siamo tutti commossi, ringrazio tutti, i miei avvocati e i miei follower", ha detto l'influencer visibilmente emozionata per il buon esito del procedimento a suo carico. Poi ha proseguito parlando ancora dei suoi fan : "Ringrazio i miei follower, perché mi sono stati vicini e io sono quello che sono grazie a loro ".

Sulla sua pagina, invece, Ferragni non si è ancora espressa, così come l'ex marito Fedez, che al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione. A sostenerla ci pensano, invece, i 28 milioni di follower, che in queste ore stanno commentando senza sosta i suoi post, congratulandosi con lei per la fine di un incubo durato oltre due anni.