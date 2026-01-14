Leggi il settimanale
Personaggi |I follower

Chiara Ferragni assolta, la reazione dei fan sui social: "Ora puoi tornare a sorridere"

La notizia dell'assoluzione dell'influencer ha scatenato il popolo dei social. Sono centinaia i commenti di congratulazioni sotto agli ultimi post Instagram dell'ex moglie di Fedez

I punti chiave

La notizia dell'assoluzione di Chiara Ferragni ha già fatto il giro del web. La caduta delle accuse per truffa legate al Pandoro gate hanno inevitabilmente scatenato il popolo dei social e i fan dell'influencer tirano un sospiro di sollievo. Così com'era accaduto quando scoppiò il caso nel dicembre 2023, anche oggi - che l'ex moglie di Fedez è stata prosciolta al termine del processo abbreviato sui casi Balocco Pink Christmas e uova di Pasqua Dolci Preziosi - sui social network i commenti si sono sprecati e oggi c'è chi festeggia con lei.

I commenti sotto ai post

Gli ultimi post condivisi da Chiara Ferragni sono stati letteralmente presi d'assalto dai suoi seguaci e sotto alle foto dei figli o delle sfilate di Parigi sono comparsi migliaia di commenti di congratulazioni legati all'assoluzione. "Oggi volti pagina finalmente. Auguri per una vita felice", ha scritto una utente, mentre altri hanno commentato: "Felicissimo della sentenza. Mi era parso ovvio fin dall’inizio che fosse stata ingigantita senza alcuna base solida". E ancora: "W la giustizia e i magistrati", "Ora puoi tornare a sorridere". Si scopre anche che molti, nonostante il danno di immagine e i mesi difficili, hanno creduto in lei sin dal video di scuse in tuta: "Ho sempre sostenuto che avevi ragione!! Ora avanti a testa alta".

Balocco-Ferragni, tutte le tappe del "pandoro-gate"

Le parole di Chiara, il silenzio di Fedez

E proprio ai suoi follower, che in questo momento le stanno facendo sentire la loro vicinanza, Chiara Ferragni ha rivolto un pensiero fuori dall'aula del tribunale di Milano, dove i giudici l'hanno assolta. "Siamo tutti commossi, ringrazio tutti, i miei avvocati e i miei follower", ha detto l'influencer visibilmente emozionata per il buon esito del procedimento a suo carico. Poi ha proseguito parlando ancora dei suoi fan: "Ringrazio i miei follower, perché mi sono stati vicini e io sono quello che sono grazie a loro".

Sulla sua pagina Instagram, invece, Ferragni non si è ancora espressa, così come l'ex marito Fedez, che al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione. A sostenerla ci pensano, invece, i 28 milioni di follower, che in queste ore stanno commentando senza sosta i suoi post, congratulandosi con lei per la fine di un incubo durato oltre due anni.

