Chiara Ferragni e Fedez, venduta Villa Matilda? La smentita: "No, ma le proposte sopra i 10 milioni ci sono"

Ascolta ora 00:00 00:00

Mentre Fedez si gode gli ultimi scampoli di vacanze a Saint Barth, dove ha trascorso le festività natalizie, in Italia si torna a parlare di villa Matilda, la proprietà sulle rive del lago di Como che il rapper e la moglie Chiara Ferragni acquistarono nel 2023. Dopo la separazione la dimora era stata messa in vendita ma nessuno sembrava essere interessato all'acquisto. Nelle scorse ore, però, Gabriele Parpiglia ha fatto trapelare un'indiscrezione relativa all'immobile, che sarebbe stato venduto a un facoltoso acquirente. Ma la notizia è stata smentita dalla madre di Fedez sui social network e successivamente dall'ufficio stampa del rapper che ha chiarito l'intera vicenda.

Cosa è successo

Da mesi la proprietà, che si trova nel piccolo paese di Pognana Lario, non lontano dalla lussuosa villa di George Clooney, e si affaccia direttamente sul lago di Como, è stata messa in vendita con trattativa riservata. La dimora storica si sviluppa su un totale di 450 metri quadrati distribuiti su due piani e è dotata anche di una dependance, una darsena privata con barca e una piscina panoramica a sfioro. Villa Matilda, così chiamata in onore del cane di Chiara Ferragni, venne acquistata dai Ferragnez nel 2023 per 5 milioni di euro e successivamente venne ristrutturata. Con il divorzio, l'immobile è stato messo sul mercato e si ipotizzò che la cifra di vendita si aggirasse intorno agli 10 milioni di euro, prezzo mai confermato. Nelle scorse ore Gabriele Parpiglia ha fatto sapere che la villa sarebbe stata venduta a un misterioso acquirente per undici milioni di euro, ma a stretto giro è arrivata la smentita della madre del rapper di Rozzano.

La smentita ufficiale

Attraverso le sue storie Instagram Annamaria Berrinzaghi ha condiviso un articolo che riportava la notizia con tanto di numeri e ha smentito con fermezza l'indiscrezione: " Quando imparerete a verificare le notizie prima di scriverle sui giornali. Verificare le fonti penso sia il minimo. Buon anno ". Mentre la madre di Fedez non ha fornito ulteriori chiarimenti, l'ufficio stampa del rapper ha precisato come stanno le cose in merito alla presunta vendita di Villa Matilda: " In merito alle recenti notizie diffuse da molti giornali riguardanti Villa Matilda di proprietà di Fedez, desideriamo chiarire che si tratta di notizie false.

Villa Matilda, infatti, non è stata a oggi venduta. Villa Matilda è sul mercato solo da fine maggio, inizio giugno 2024 e non da un anno. Il prezzo delle proposte ad oggi ricevute è maggiore del pur importante importo indicato in dieci milioni".