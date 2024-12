Fedez e Chiara Ferragni, la separazione è ufficiale. Il Tribunale di Milano mette fine alla storia più social di sempre

Ascolta ora 00:00 00:00

Cala il sipario sulla storia d'amore che ha unito i Ferragnez dal 2015 al 2024: Chiara Ferragni e Federico Lucia sono ufficialmente separati. Un anno dopo lo scoppio del Pandoro gate la coppia d'oro dei social network non esiste più. Il tribunale di Milano ha ratificato l'accordo di separazione, che riguarda il patrimonio e i figli Leone e Vittoria, in tempi rapidissimi sancendo la fine dell'unione. La richiesta di separazione contenente l'accordo tra i due ex coniugi era stata depositata lo scorso novembre e due settimane dopo il Tribunale di Milano ha pronunciato la sentenza di separazione tra Fedez e Chiara Ferragni.

La sentenza del tribunale

La notizia sulla separazione è stata ufficializzata dagli avvocati di Fedez, Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci: " Nei prossimi sei mesi sarà pronunciato anche il divorzio, come richiesto espressamente con un unico atto dal cantante e dall'influencer che, raggiungendo in breve tempo un accordo complessivo hanno dimostrato notevole maturità e disponibilità reciproca nell'interesse dei loro figli" . Insomma, a differenza di altre coppie vip, Fedez e Chiara Ferragni hanno scelto di non farsi la guerra in tribunale per il bene dei figli e per salvaguardare la loro reputazione già messa in crisi da altre vicende personali, che hanno coinvolto Chiara Ferragni e Fedez nell'ultimo anno.

L'accordo di separazione dei Ferragnez

Il tribunale di Milano ha disposto, come previsto dall'accordo firmato da Fedez e Chiara Ferragni, che i figli Leone e Vittoria staranno con la madre e il padre indicativamente per gli stessi periodi, durante i quali ciascun genitore provvederà al loro mantenimento economico. Fedez non dovrà versare alcun assegno di mantenimento all'ex moglie ma - come aveva lui stesso richiesto - pagherà "direttamente e interamente" - fanno sapere i suoi legali - le scuole, le spese mediche e le spese per le attività sportive dei suoi figli.

Con la ratificazione del tribunale di Milano i tempi ora si accorciano per ildefinitivo che, secondo i tempi previsti dalla legge, arriverà prima dell'estate 2025. Al momento né Fedez né Chiara Ferragni hanno rilasciato dichiarazioni in merito alla sentenza giunta dal tribunale, ma è probabile che una nota ufficiale venga diramata nelle prossime ore.