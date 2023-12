Quel sospetto sulla Ferragni contro l'emorragia di follower: "Compra fake"

Il sogno di festeggiare i 30 milioni di follower su Instagram prima della fine dell'anno è ormai sfumato. Chiara Ferragni continua a perdere seguaci sui social network dopo la condanna dell'Antitrust per pratica commerciale scorretta in merito all'operazione commerciale "Pandoro Pink Christmas". E l'ultima bomba che sta circolando sul web getta un'ulteriore ombra sulla sua credibilità. Secondo molti, infatti, l'imprenditrice digitale starebbe acquistando follower per compensare la fuga di massa dei suoi fan.

A cinque giorni di distanza dalla sentenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha multato Ferragni e Balocco per oltre 1,5 milioni di euro, continua l'emorragia di follower sul canale Instagram di Chiara Ferragni. L'influencer ha già perso 87mila seguaci e la curva del gradimento continua a scendere impietosamente. Le scuse pubbliche, la donazione milionaria in favore dell'ospedale Regina Margherita e la difesa di Donatella Versace non hanno fermato le polemiche e i fan continuano a voltarle le spalle. Le statistiche di Notjustanalytics attestano che migliaia di follower ogni giorno smettono di seguirla, ma ai più attenti non è sfuggito un dettaglio che ancora i motori di ricerca statistici forse non rilevano.

Chiara Ferragni sta comprando follower?

Su Twitter da ore non si parla d'altro. Secondo molti utenti l'influencer, o chi per lei, starebbe acquistando nuovi follower per compensare le perdite e mantenere alto l'engagement. "Sarà un caso, ma nonostante i follower persi sembra che Chiara Ferragni abbia sempre nuovo seguito. Guardando la lista dei suoi follower, che Instagram fornisce in versione limitata (solo lei puoi vederli tutti) si nota che molti hanno aperto il profilo da pochissimo", svela il giornalista Daniele Polidoro, fornendo una panoramica degli ultimi utenti, che hanno iniziato a seguire la Ferragni. "Aveva una marea di bot/fake anche prima (ovviamente non li ha solo la Ferragni). Ed è anche il motivo per cui non perde follower: sono account inattivi, che quindi non se ne andranno mai", ha fatto notare un altro.

Poi un'utente ha tirato in ballo la Lucarelli: "Chiedo a Selvaggia Lucarelli: ma è possibile che in queste ore Chiara Ferragni stia comprando follower falsi per coprire l'assenza di tutti quelli che l'hanno defollowata?". I profili fake, senza foto, con nomi assurdi e senza contenuti sono migliaia sull'account della moglie di Fedez e fanno pensare a un'azione mirata, ma i siti di statistiche ancora non rilevano nuovi follow per l'imprenditrice digitale. È possibile, però, che la fanbase dei Ferragnez si sia organizzata, come già successo in altre occasioni, per sostenere a suo modo i propri beniamini finiti tristemente in disgrazia.