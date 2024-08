Chiara Ferragni ha un nuovo flirt? Ecco chi è Silvio Campara

Ascolta ora 00:00 00:00

Love is in the air. Amicizia speciale all’orizzonte per Chiara Ferragni, reduce dalla separazione da Fedez. Proprio pochi giorni fa, Dagospia aveva lanciato l’indiscrezione su una presunta nuova fiamma per l’influencer e, adesso, pare arrivare la conferma anche dal settimanale Chi. Stiamo parlando di Silvio Campara, ex modello e oggi Ceo del brand di scarpe di lusso Golden Goose.

Chiara Ferragni e la sua nuova “amicizia”

Archiviata l’ipotesi di un flirt con l’ortopedico Andrea Bisciotti – con cui Chiara Ferragni era stata fotografata – adesso sembrerebbe essere ufficiale “l’affettuosa amicizia” con Silvio Campara. Le “prove” della liason sarebbero in arrivo sul settimanale Chi che è in possesso di foto esclusive dell’incontro tra l’influencer e l’imprenditore. Le immagini mostrano l’incontro tra i due avvenuto a giugno presso i bagni Piero di Forte dei Marmi, luogo in cui tutto ha avuto inizio. Un aspetto curioso di questo incontro, avvenuto sotto il tendone dell'esclusivo stabilimento balneare in Versilia, è che mentre la Ferragni era in compagnia dall'inseparabile amico Angelo Tropea, Campara era presente con la moglie Giulia, madre dei suoi figli.

La Ferragni e Campara vengono ripresi a chiacchierare, tra scambi di gesti confidenziali e sorrisi. Come se non bastasse, soltanto qualche giorno dopo quell’incontro, a metà giugno, Campara e la moglie Giulia si allontanano e l’imprenditrice digitale si rilassa a Capri. In questi ultimi giorni, invece, mentre la Ferragni si trova a Mykonos, Campara è a Forte dei Marmi con i figli, ma senza la moglie. L’imprenditore viene spesso visto al telefono con un'espressione sorridente. A quanto pare, inoltre, sembrerebbe che il manager e la Ferragni si incontreranno di nuovo presto; tuttavia, rimangono ignoti i dettagli della separazione tra Campara e la moglie.

Chi è Silvio Campara

Silvio Campara, classe ’79, è originario di Lugagnano di Sona, un paese in provincia di Verona e proviene da una famiglia di artigiani. L’imprenditore ha studiato e si è laureato presso l'Università Bocconi di Milano. Prima di assumere il ruolo di CEO, ha lavorato in vari settori, facendo il commesso, il cameriere e il modello.

Sotto la sua guida,ha conosciuto una notevole crescita, raggiungendo un fatturato di circa 260 milioni di euro nel 2020 e una valutazione di 1,3 miliardi di euro nel 2021.