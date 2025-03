Chiara Ferragni parla di amori tossici. Poi quella frase su Fedez

Ascolta ora 00:00 00:00

È una Chiara Ferragni più solare e serena quella che stiamo vedendo nell'ultimo periodo. Decisamente molto diversa dalle immagini che ricordiamo del suo periodo più buio, quando venne sommersa sia dallo scandalo pandoro che dalla separazione col marito Fedez. I vari gossip degli ultimi mesi non sembrano averla scalfita troppo, ed è con sicurezza che la celebre influencer torna a parlare sui social per confrontarsi con i suoi follower.

Usando come argomento le recenti interviste di Selena Gomez e Benny Blanco, la Ferragni ha voluto condividere una sua riflessione su TikTok, parlando dell'importanza di trovare degli amori veri, e di lasciarsi alle spalle le relazioni tossiche. " Sono veramente stufa di sentire di ragazze stupende che non si danno il proprio valore e stanno con degli str**zi disumani che le trattano da schifo. E se per caso qualche uomo è arrivato alla fine di questo video, vi posso assicurare che non c'è niente di più sensuale e cool dell'intelligenza emotiva. Se tu sei un uomo e hai intelligenza emotiva e rispetto per la tua donna, la ami, dimostri di amarla, non la prendi per i fondelli, non la tratti male, cioè noi non vogliamo nient'altro, veramente. Peccato che pochi riescano a capire questa cosa" , commenta l'imprenditrice digitale.

Ovviamente l'intervento di Chiara Ferragni ha avuto largo seguito, e sono stati tanti i commenti sotto il video. Ad alcuni commenti, la Ferragni ha risposto personalmente, creando un certo dibattito. " In passato non fortunatissima in amore ma romantica per sempre ", ha replicato a una sua fan che la lodava per le belle parole. E, ancora: " Cerchiamo persone tossiche perché è quello a cui il nostro cervello è abituato ", e " Purtroppo nelle relazioni ognuno di noi ha fatto errori, spesso dipendenti dai traumi ed insicurezze passate o da schemi sbagliati che continuiamo a ripetere ".

Qualcuno ha ovviamente tirato in ballo Fedez, pensando che l'influencer si stesse implicitamente riferendo anche a lui nel parlare di relazioni tossiche.

Non parlo di Federico ma di quello che sento da tante persone vicine a me e delle loro relazioni"

Io parlo per me stessa, ed ero veramente innamorata".

, ha precisato la Ferragni. Poi ha aggiunto: "