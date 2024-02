"Chiedo scusa al pubblico e alla Rai". Memo Remigi torna in tv e Jessica Morlacchi tuona sui social

Memo Remigi torna in tv e Jessica Morlacchi non ci sta. Stiamo parlando di uno dei casi che ha fatto più discutere nell’ultimo anno: le polemiche per quanto accaduto nel corso della trasmissione Oggi è un altro giorno – all’epoca in onda su Rai 1 – condotta da Serena Bortone. Ricordiamo, infatti, che lo scorso autunno Memo Remigi, dopo avere fatto “scivolare” la sua mano sul fondoschiena della cantante Jessica Morlacchi (semi-opinionista fissa di Oggi è un altro giorno), era stato allontanato dalla trasmissione. Questo pomeriggio, il suo ritorno sugli schermi, avvenuto nel programma di Pierluigi Diaco, Bella Mà. Immediata la replica di Jessica Morlacchi che pare non aver gradito le parole di Remigi.

Le parole di Memo Remigi

Il cantante, nel salotto di Pierluigi Diaco, è subito tornato sull’argomento, sentendo il dovere di chiedere scusa al pubblico e all’azienda. “Ci tenevo a ribadire le mie scuse all'azienda e soprattutto al pubblico: sono convinto che nella vita tutti sbagliamo e io in sessanta anni di carriera sbagli ne ho fatti diversi, più o meno gravi. Quello che ho fatto è stato un gesto di grande incoscienza, che mi è costato molto”, ha detto. Poi, ha aggiunto: “Guai a mancare di rispetto, soprattutto a una donna. Sono il primo a portare avanti questo principio fondamentale, specie nella vita di un uomo: l'uomo non può approfittare di determinate situazioni, per far sentire la donna più debole, per metterla in uno stato di inferiorità. Fare certi gesti nei confronti di una donna credo che sia avvilente per l'uomo stesso: non è più un uomo, è una persona inqualificabile”.

Remigi, inoltre, non ha potuto fare a meno di mostrare la sua emozione tanto che, poco prima di scusarsi, ha affermato: “Sono molto emozionato, non sai quanto! Mi sembra di essere al mio debutto televisivo... malgrado abbia alle spalle sessanta anni di carriera con tre anni di gavetta”. Dunque, ha raccontato: “Maurizio Costanzo, che mi ha sempre sostenuto, mi ha detto una frase che mi ha colpito tantissimo e che mi ricorderò per sempre: 'nella vita, quando uno sbaglia non va condannato ma va aiutato'...”.

La reazione di Jessica Morlacchi

A quanto pare, le parole di Memo Remigi non sono affatto piaciute a Jessica Morlacchi, che ha subito tuonato sui social. Il motivo? Le scuse del cantante nei confronti dell’azienda e del pubblico, ma non suoi. Così, la Morlacchi ha deciso di palesare il suo disappunto sui social, attraverso una Instagram Story: “Chiede scusa all'azienda, al pubblico, ma non a me. Mah”, si legge a caratteri cubitali sul web.

La replica del cantante

Intervistato dall’Adnkronos, Remigi ha subito colto la palla al balzo per replicare alla cantante: “Le scuse alla Morlacchi? Già fatte, in pubblico e in privato. Quante altre volte devo farlo?”, ha tuonato. E ancora: “L'ho fatto più volte, in più occasioni, sia pubbliche che in privato sia alla Morlacchi anche personalmente, sia alla Bortone, sia alla Rai, fin dall'inizio e ogni volta che ho avuto l'opportunità di farlo”. Remigi ha anche chiarito di essersi sentito con Jessica: “Ci siamo sentiti, perché dovevamo andare insieme a Domenica In per un mio ritorno alla Rai; poi l'appuntamento è saltato e di conseguenza non ci siamo più visti e non abbiamo più toccato l'argomento. Ero disponibilissimo a rivederla a Domenica In ma la conduttrice Mara Venier ha poi preferito riempire quello spazio tv invitando tanti cantanti di una certa epoca che hanno fatto la storia del 'Festival di Sanremo' e della musica leggera italiana”.

Infine, l’artista ha confessato di “aver avuto più volte richieste da parte della Rai di rientrare in tv, ma poi la cosa non si è mai conclusa. Finalmente, dopo 15 mesi di 'segregazione', si è aperta questa porta da parte dell'azienda, soprattutto dal capo struttura Rai del Day Time che cura sia 'Domenica In' che il programma 'Bella Mà' di Pierluigi Diaco, dove sono andato ospite oggi per illustrare i miei sessanta anni di carriera”. Poi, ha chiosato: “Ho richiesto scusa all'azienda e al pubblico, dovevo ancora una volta chiedere nuovamente scusa alla Morlacchi? Non ci ho pensato, ma ora basta! Ora guardiamo avanti, io ho sofferto le pene dell'inferno e ho subito traumi familiari incredibili, con i miei nipoti che si sentivano dire dai compagni di scuola che il loro nonno era quello che toccava il c... alla Morlacchi”.