"In Rai non lo fanno mai". La frecciata di Gerry Scotti durante Caduta Libera

"Caduta libera" è tornato in onda su Canale 5 e fa già notizia. Le puntate del gameshow targato Mediaset stanno ottenendo risultati positivi in termini di ascolto soprattutto per la verve del conduttore Gerry Scotti. Proprio lui nelle ultime ore è finito al centro dell'attenzione social con un video diventato virale per la frecciata scoccata all'indirizzo della Rai.

Nell'ultima puntata di Caduta libera il popolare conduttore si è tolto la soddisfazione di punzecchiare gli autori di viale Mazzini, sfruttando una domanda fatta ai concorrenti nel corso del primo gioco. " La Rai le ha intitolato gli studi televisivi in Via Teulada", ha chiesto Gerry Scotti a uno dei partecipanti al gameshow, ottenendo la risposta corretta: "Raffaella Carrà" . Subito dopo avere assegnato il montepremi al concorrente, però, il conduttore ha voluto fare una precisazione sul modus operandi degli autori del suo programma e di quelli delle trasmissioni Mediaset.

" Ecco la differenza tra noi e la Rai - ha detto Gerry Scotti rivolgendosi al pubblico e ai concorrenti in gara -. Noi facciamo domande sulla Rai, ma la Rai non fa mai domande su di noi, avete notato?". Il presentatore, che presto tornerà tra i giudici di Tu si que vales, ha poi scherzato con i telespettatori sull'impossibilità di finire protagonista di una domanda in un quiz Rai: "Si potrebbe fare: 'Paese di nascita di Gerry Scotti'. Miratolo Terme, mai non avrò mai questa soddisfazione ". La frecciata all'indirizzo degli autori di viale Mazzini non è sfuggita al popolo del web, che in poche ore ha trasformato il video di Gerry Scotti in un vero e proprio fenomeno virale.