"Ci ho messo qualche settimana...". Aurora Ramazzotti e la confessione sul parto

Aurora Ramazzotti è da poco diventata mamma del piccolo Cesare Augusto, nato dall’amore tra lei e il giovane ingegnere Goffredo Cerza, e nelle scorse ore attraverso delle Instagram Stories ha voluto rispondere ad alcune domande che i suoi follower le hanno posto. In particolare, la neo mamma ha affrontato l’argomento parto e maternità, dispensando consigli su entrambi i fronti. Proprio a proposito del parto, la figlia di Michelle ed Eros ha rivelato un dettaglio che fino ad ora non era mai emerso.

Il racconto del parto

Aurora Ramazzotti ha spiegato ai suoi seguaci di avere sperato fino all’ultimo di ricorrere ad un parto naturale, poi, però, è stata costretta al cesareo: “Quando dico non programmate niente intendo questo, perché le cose possono cambiare da un secondo all’altro” ha spiegato l’influencer. Poi ha proseguito: “È nato con un taglio cesareo e in 20 minuti era sul mio petto”. La scelta del cesareo l’ha fatta decisamente riflettere ed in un primo momento ha pensato che la colpa potesse essere del suo corpo, salvo poi rendersi conto non essere così: "Ci ho messo qualche settimana a superare l'amarezza di non essere riuscita a partorirlo naturalmente. Non accettavo che il mio corpo non fosse riuscito a fare il suo lavoro, quando in realtà semplicemente doveva andare così".

La vita da madre di Aurora ed il rapporto con Goffredo

La neo mamma ha confessato ai suoi follower di stare benissimo e di stare vivendo molte emozioni: "Sto benissimo. Vivo in un turbinio di emozioni costante e mi abbandono alle scoperte quotidiane di questo magico nuovo mondo”. Poi ha aggiunto "Ho sempre avuto la certezza che sarebbe stato bello. Non sapevo di essere così pronta ad affrontare il tutto con naturalezza finché non mi ci sono trovata". Diventare madre, inoltre, secondo Aurora comporta un cambiamento di prospettiva e così, le vecchie preoccupazioni lasciano spazio alle nuove: “Nel mio caso è tutto svanito quando è nato Cesare. Non che non abbia più preoccupazioni, ma sono preoccupazioni che un pò mi fanno sorridere pensando a quelle di prima. Le cose che prima occupavano la mia mente ora se ne vanno presto perché le mie energie sono indirizzate al bambino, alla mia famiglia e al mio benessere psicologico”. Anche il rapporto con il compagno Goffredo Cerza ha avuto dei cambiamenti; tuttavia, assolutamente in meglio: "È ancora più bello. Ho sempre saputo che sarebbe stato un papà stupendo e così è. La nostra complicità si fortifica ogni giorno".

I consigli della neo mamma

“Non pianificare nulla. Non farti condizionare dalle storie che senti e segui il tuo istinto”, è questo il consiglio che la neo mamma ha sentito di dare agli utenti del web che le chiedevano suggerimenti per potere vivere al meglio l’esperienza del parto. Anche a riguardo dei cambiamenti fisici post-parto, Aurora a chi le chiedeva se la pancia si sgonfiasse – o meno – dopo qualche giorno ha risposto: “Qualche giorno? La pancia è un compagno di viaggio fedelissimo”. “Il corpo ha bisogno di tempo! Diamoglielo senza stressarlo” ha concluso.