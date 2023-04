"Ho imparato ad amarmi". La prima foto di Aurora Ramazzotti dopo il parto

Sono trascorse poche settimane da quando Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il suo primogenito, Cesare Augusto, nato dall’amore con Goffredo Cerza. E, a pochi giorni dal parto (avvenuto il 30 marzo) l’influencer decide di mostrare il suo corpo che non nasconde i segni della gravidanza.

Lo scatto senza filtri

Un bel segnale quello di Aurora Ramazzotti che decide di mostrare il suo corpo senza filtri. Simbolo del suo volere andare contro la tendenza del mostrarsi sui social sempre nel migliore dei modi, fingendo una perfezione che – diciamolo chiaramente – non esiste. È così, infatti, che figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha pubblicato su Instagram un album fotografico contenente tre scatti e accompagnato da un lungo post in cui racconta il suo rapporto con lo specchio e con la sua immagine riflessa. Non è la prima volta che la Ramazzotti si mostra al naturale sui propri profili social: dallo scatto nel momento dell’allattamento al suo primo selfie dopo il parto; questa volta, però, la condivisione con i suoi follower delle immagini postate ha un valore aggiunto.

Lo scatto in cui appare in intimo, con reggiseno e slip neri dinanzi allo specchio di casa sua è un segnale importante dal momento che, purtroppo, sono molte le donne che dopo la gravidanza evitano di guardarsi allo specchio, non accettando il cambiamento del proprio corpo che spesso ha qualche chilo in più. Ad aggravare la situazione spesso ci sono le critiche; non è una novità che il mondo dei social – soprattutto quando sotto i riflettori ci sono personaggi di dominio pubblico – si lasci andare con critiche pesanti da digerire, relegate a canoni di bellezza che non dovrebbero avere motivo di esistere.

Le toccanti parole di Aurora Ramazzotti

In intimo dinanzi allo specchio si lascia andare ad una “confessione” molto intima e toccante. Infatti, nel lungo commento che accompagna il post Aurora non nasconde il complicato e difficile rapporto che ha con il suo corpo e con la sua immagine riflessa nello specchio. "A due anni inizi a riconoscere la tua immagine riflessa nello specchio da quel momento in poi con quella superficie riflettente comincia una vera e propria relazione, tra le più durature della tua vita”- inizia così il post della conduttrice televisiva – poi continua: “Quando ero adolescente c’erano giorni in cui immaginavo un mondo senza quel riflesso, passavo ore a cercare di dimenticarmi del mio ed entravo a testa bassa nei bagni per evitare di incrociare quell’immagine." Aurora, quindi, non si preoccupa di nascondere la sua fragilità ai suoi seguaci, ammettendo apertamente di avere evitato in passato di guardarsi allo specchio. Un problema che conoscono molti adolescenti che non si ritrovano nella propria fisicità. Infine, conclude rivelando come ad oggi le cose siano finalmente cambiate e di avere vinto la “lotta” contro i pregiudizi: “Oggi la relazione procede a gonfie vele, oggi non gioco più a evitare quell’immagine riflessa, oggi passo tanto tempo ad osservarla. Mi racconta vita, mi ricorda dove sono stata e mi permette di immaginare dove andrò. Forse non sarà così per sempre, ma ora più che mai ho imparato ad amarla”.