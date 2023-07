"La mia...". Aurora Ramazzotti e la frecciatina a Elisabetta Canalis

Ultimamente Aurora Ramazzotti pare non avere pace e basta davvero poco per scatenare “la polemica”. È di queste ore, infatti, uno scatto che non è passato di certo inosservato – soprattutto al mondo del web – che ritrae la figlia di Michelle ed Eros in costume da bagno; a fare scatenare, però, i più non è stata la foto postata sui social, ma la didascalia che accompagnava il post: “La mia Liguria”, una frase che ultimamente aveva utilizzato la showgirl Elisabetta Canalis.

Lo scatto della “discordia”

Aurora Ramazzotti sta trascorrendo un weekend di serenità e relax in Liguria insieme al suo Goffredo Cerza; i due sono da poco diventati genitori di Cesare Augusto, ma in occasione del matrimonio di un’amica dell’influencer hanno deciso di lasciare il piccolino insieme alla nonna Michelle Hunziker. La neomamma ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di scatti che la ritraggono in costume da bagno nel mare di Liguria e poi ha aggiunto la didascalia che non è passata inosservata a diversi utenti. “La mia Liguria”, infatti, è una frase che l’ex velina Elisabetta Canalis ha pronunciato all’interno di uno spot andato in onda durante il penultimo Festival di Sanremo e che già all’epoca aveva fatto molto discutere. La pubblicità, realizzata per promuovere la regione, aveva attirato l’attenzione di una buona parte del pubblico che aveva manifestato il proprio dissenso per lo spot. A scatenare le critiche e le polemiche era stata la provenienza della Canalis, sarda e per l’appunto, non ligure; è stato questo che ha fatto “arrabbiare” diverse persone, soprattutto tutti coloro che sono nati e cresciuti in Liguria. Inoltre, ad aggravare la situazione, non soltanto la visibilità che lo spot ha avuto durante la settimana sanremese - molto più grande rispetto ad una normale periodo di messa in onda – ma anche il luogo delle riprese, la California, dove Elisabetta Canalis si è stabilita ormai da tempo.

Il gesto di Aurora Ramazzotti

Effettivamente nemmeno la Ramazzotti è originaria della Liguria dal momento che è ha sempre vissuto a Milano e, probabilmente, potrebbe trattarsi di una vera e propria citazione della frase “cult” della Canalis. Tuttavia, non vi è nulla di certo; potrebbe trattarsi di una frecciatina alla modella sarda, di una semplice battuta o di una frase ironica utilizzata senza alcun riferimento alla Canalis. Adesso non ci resta altro che aspettare per capire se Aurora vorrà rispondere – o meno – per spiegare la situazione e placare qualsiasi tipo di insinuazione.