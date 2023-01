"Sesso e ricatti". Tra Wanda, Icardi e il 'flirt' Balde, la storia si complica

Amore, tradimento, gelosia e qualcos'altro. L'ultimo gossip su Wanda Nara e Mauro Icardi sta infiammando le cronache rosa di mezzo mondo. Dopo il fallito tentativo di riconciliazione tra i due argentini è scoppiata una vera e propria guerra per l'affido delle due figlie e per la spartizione del patrimonio familiare. Ma l'ultima indiscrezione circolata, sulla presunta tresca tra Wanda e il calciatore Keita Balde, sta complicando ulteriormente la situazione. Mauro ha fatto emergere la notizia del tradimento, la moglie di Balde nega con forza ma in tutto questo Wanda e Keita rimangono in silenzio.

Wanda Nara e Keita Balde: c'è stato un flirt?

Tutto parte dalla trasferta di Keita Balde a Dubai. La squadra in cui milita, lo Spartak Mosca, è volata in Medio Oriente per alcuni impegni sportivi e il calciatore è andato in ritiro con i compagni. A Dubai, però, è volata anche Wanda Nara pare su esplicito invito del senegalese, ma sui social lei parla di impegni di lavoro. Secondo le voci circolate negli scorsi giorni, lo sportivo (sposato da circa un anno con Simona Guatieri e padre di due figli) si sarebbe scambiato messaggi e foto private con l'argentina (che aveva già ammesso di essere stata contattata in privato da volti famosi) e poi i due si sarebbero incontrati. Il rumor sembrava uno dei tanti circolati sulla coppia negli ultimi mesi, ma a dargli valore è stato il fatto che a fare emergere la notizia è stato Mauro Icardi. Una fonte vicina all'argentino ha passato l'informazione al giornalista spagnolo Jordi Martin, che ha fatto esplodere la bomba. Quest'ultimo ha indagato sulla vicenda e poco dopo ha accusato Icardi di avere inventato tutto per screditare la moglie.

Le parole di Mauro Icardi sui social

Subito dopo lo scoppio della bomba mediatica, Mauro Icardi è tornato sui social per parlare apertamente della storiaccia. Accusato dal giornalista spagnolo di avere inventato la storia del tradimento per vendicarsi di Wanda, che lo ha lasciato, l'attaccante argentino si è giustificato, confermando che la storia tra l'ex moglie e Keita Balde sarebbe vera. "Ho solo avvertito una povera cornuta cosciente che suo marito non ha smesso di scrivere a mia moglie (non siamo divorziati) da un po'. Ho i messaggi, le foto e tutto quello che gli ha inviato attraverso i messaggi privati di Instagram perché me li ha mandati mia moglie ", ha scritto nelle storie del suo profilo Instagram, rivolgendosi direttamente a Jordi Martin (colui che ha fatto lo scoop), che gli dava del bugiardo. Ma perché Wanda gli avrebbe girato foto e messaggi? " Per farlo ingelosire e vendicarsi per la storia con La China ", ha ipotizzato Jordi.

Maurito ha negato di avere contattato la moglie di Balde, pubblicando l'elenco delle chiamate in entrata per svelare che sarebbe stata la Guatieri a cercare di contattarlo con insistenza. Poi l'argentino ha addirittura pubblicato una chat privata con Simona Guatieri, nella quale le scrive: " Continui a postare foto di quando ti sei sposata e lui (Keita) invita Wanda a Dubai. Mi dispiace vederti così pubblicare tutto, con il cuore te lo dico. Il dettaglio che è stato trascurato è che sia Nara che Balde si trovano nello stesso hotel, il che semina più dubbi sulla storia ".

La versione di Simona Guatieri

Stanca degli attacchi sui social e dei gossip circolati sulla sua persona e sulla sua famiglia, la moglie del calciatore senegalese ha rilasciato una dichiarazione ufficiale al giornalista spagnolo Jordi Martin. L'audio è stato trasmesso in diretta durante l'ultima puntata del programma televisivo "Intrusos" e nella telefonata Simona prende le distanze da tutto: "Io e Keita non viviamo di gossip e non mettiamo la nostra vita su Instagram come fanno altri. Siamo una coppia riservata". Poi la modella ha raccontato come ha saputo del presunto tradimento: " Mauro mi ha contattato, dicendomi che mio marito ha invitato sua moglie Wanda, ma è falso. Perché lui è a Dubai con i suoi genitori e sta concentrato con la squadra. Io sto andando a Dubai per passare qualche giorno tutti insieme con i bimbi".