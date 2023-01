"Ci vorranno anni...". Ecco come sta Jeremy Renner

Sono trascorse quasi tre settimane dal terribile incidente nel quale l'attore americano Jeremy Renner è rimasto schiacciato dal suo spazzaneve e le sue condizioni rimangono gravissime. Secondo quanto riportato dal Mail Online, il divo di Hollywood è fuori pericolo ma lo schiacciamento del torace e della gamba e il dissanguamento, di cui è stato vittima a causa delle ferite riportate nell'impatto con il pesante mezzo, starebbero rendendo difficile il suo recupero.

" Jeremy è quasi morto dissanguato mentre aspettava i soccorsi", hanno rivelato fonti vicine alla star di "Mayor of Kingstown", che hanno affermato che Renner è consapevole di avere rischiato di morire. Pesantissime le ferite e le fratture riportate nell'impatto con lo spazzaneve, dal quale l'attore americano era appena sceso prima di essere investito. "Il lato destro del petto di Jeremy era schiacciato e la parte superiore del busto era collassata. Aveva anche una brutta ferita alla testa che sanguinava e una lesione alla gamba", riporta il quotidiano inglese, parlando dei numerosi interventi chirurgici ai quali Jeremy dovrà sottoporsi nei prossimi mesi: "Si dice che il danno al torace di Jeremy fosse così consistente che debba essere ricostruito. Le sue condizioni sono molto peggiori di quanto si dice ".

Le parole di Renner sui social network

La strada del recupero è lenta e tortuosa e gli amici del divo americano sostengono, che potrebbero volerci anche due anni prima che Jeremy Renner possa tornare in piedi. Lui è positivo e lotta quotidianamente per affrontare la sua sfida più complessa: " È piuttosto sedato e ha dei tubi per aiutarlo a respirare, ma è un combattente e è determinato a superare tutto questo ".

Intanto, l'attore è tornato sui social network condividendo un video dall'ospedale, nel quale è attualmente ricoverato. Nel filmato, Renner augura ai suoi follower la buona notte, mostrandosi mentre sta per sottoporsi a un esame diagnostico. Accanto a lui ci sono la madre e la sorella, che lo sostengono e lo aiutano nelle semplici attività quotidiane, che le ferite riportate nell'incidente hanno trasformato in compiti difficilissimi.