Le ferite, l'emorragia, il volo in ospedale. Cos'è successo a Jeremy Renner

Rimangono stabili ma serie le condizioni di Jeremy Renner vittima di un terribile incidente il giorno di Capodanno nella sua tenuta a Reno in Nevada. L'attore americano è ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale della cittadina della contea di Washoe, dove è stato trasportato d'urgenza in seguito alle profonde ferite riportate dopo essere stato schiacciato accidentalmente da uno spazzaneve.

Dopo le prime confuse ricostruzioni, emergono i dettagli del drammatico episodio che ha visto protagonista Occhio di falco, il personaggio che Renner interpreta nella saga Marvel degli Avengers. Secondo il racconto fornito da testimoni oculari, Jeremy stava spalando la neve sulla strada nei pressi della sua proprietà a Tahoe, nell'area del Monte Rose Highway a Reno. La notte di San Silvestro la zona è stata colpita da una violenta tempesta di neve e oltre 30mila abitazioni sono rimaste senza luce per più di un giorno. La neve ha superato altezze record per gli standard dell'area di Washoe e l'attore era impegnato a ripulire le strade insieme ai suoi vicini di casa per consentire il passaggio dei mezzi, quando è accaduto l'incidente.

Le ferite e l'intervento chirurgico

" Lo snowcat ha investito accidentalmente una delle gambe di Renner ", riferisce il sito americano Tmz, che ha parlato di una copiosa perdita di sangue dell'attore a causa delle ferite riportate: " Un altro vicino, che è un medico, è riuscito a mettergli un laccio emostatico sulla gamba fino all'arrivo dei paramedici ". Sono stati dunque i vicini del divo americano a soccorrerlo per primi, in attesa dell'arrivo degli uomini della Truckee Meadows Fire and Rescue locale. Secondo la ricostruzione fornita dallo sceriffo, l'impatto con lo spazzaneve avrebbe provocato un trauma toracico contusivo a Renner oltre a diverse ferite e lesioni agli arti inferiori e superiori, che hanno costretto i medici a sottoporlo a un delicato intervento chirurgico. L'operazione ha avuto esito positivo ma solo nelle prossime ore si saprà se le condizioni del 51enne sono in miglioramento. Al momento la situazione rimane seria ma stabile.

I video virali sul web

Alcuni video della scena dell'incidente e del momento in cui l'attore è stato trasportato in elisoccorso in ospedale sono iniziati a circolare in rete poche ore dopo l'accaduto. Nel primo si vede l'elicottero sollevarsi in volo dal luogo dell'incidente e dirigersi verso l'ospedale di Reno, dove si trova ricoverato Renner. Nel secondo, il gatto delle nevi che ha investito Jeremy viene rimorchiato e portato via da un carroattrezzi. "L'area è stata trattata come una scena del crimine attiva dalla polizia che è arrivata alle 20 per sequestrare lo snowcat ", riferisce ancora il sito Tmz, che ha mostrato un video nel quale, poche ore prima dell'incidente, l'attore riprendeva con il suo telefonino lo stesso spazzaneve, che lo avrebbe colpito poco dopo. Per la polizia locale ci sarebbero gli estremi per un'accusa, visto che il mezzo, dotato di sistemi di sicurezza, non avrebbe dovuto ribaltarsi su Renner.

