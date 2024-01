"Cristiano? Mi fece rivelazioni sul passato di Totti". L'ultima di Ilary Blasi su Iovino

"Frequentazione intima? Mi viene da ridere, perché per me le relazioni intime sono diverse" . Ilary Blasi ha replicato così all'intervista rilasciata da Cristiano Iovino, dove il modello milanese ha confermato la liaison con la conduttrice ben prima che il matrimonio con Francesco Totti finisse. L'uomo del fantomatico caffè ha fornito dettagli, snocciolato date e smentito molto di ciò che Ilary ha raccontato nel suo docufilm "Unica" e nel suo libro "Che stupida". Ma lei, nello studio di Verissimo, ha replicato con ironia e ha persino fatto un ringraziamento speciale a Iovino.

La replica di Ilary Blasi a Verissimo

" Questa intervista non mi sorprende che sia arrivata adesso, considerato che Cristiano è stato citato da Francesco come teste", ha dichiarato Ilary Blasi parlando con Silvia Toffanin dell'intervista rilasciata dal personal trainer pochi giorni fa. Sui loro incontri segreti, sul weekend saltato a New York e sugli altri dettagli forniti da Iovino, Ilary ha tirato corto: "C'è una causa in corso con Francesco e non è bella". Una risposta che la tiene alla larga dalle ripercussioni giudiziarie. Anche perché se la Blasi avesse confermato le parole del personal trainer milanese, il giudice avrebbe avuto materiale sufficiente per chiudere la causa di divorzio addebitando le spese proprio alla conduttrice.

La confessione della Blasi su Iovino

Nello studio di Verissimo, Ilary Blasi ha voluto fare una nuova rivelazione sul ruolo di Cristiano Iovino nel suo divorzio da Francesco Totti. "Comunque lo ringrazierò sempre, perché come ha detto lui nell'intervista, a settembre 2022 venne al Ronin, un locale di Milano, alla festa della mia agente, dove c'erano tante persone e mi fece delle rivelazioni sul passato di Francesco che mi hanno aperto gli occhi definitivamente", ha detto Ilary Blasi tornando sull'episodio raccontato dal modello milanese nella sua intervista. Iovino le avrebbe riferito di presunti flirt avuti dal Pupone durante gli anni di matrimonio, ma la conduttrice non ha rivelato niente di più.

Ilary e Totti, in che rapporti sono oggi

La situazione è delicata. Ilary Blasi ha teso la mano all'ex marito, invitandolo a cena e suggerendo la via verso la riappacificazione: "Io gli sto tendendo la mano, è chiaro che la nostra non è più una famiglia standard, ma saremo sempre genitori. È una famiglia in maniera diversa". In mezzo, però, c'è ancora una causa di divorzio, che è complicata e soprattutto è senza esclusione di colpi da entrambe le parti. Pochi giorni fa si è tenuta una nuova udienza in tribunale e in aula non sono mancate le accuse da una parte e dell'altra. L'invito a cena fatto dalla conduttrice dell'Isola dei famosi potrebbe servire a gettare acqua sul fuoco e a raggiungere un accordo. Di fatto, però, i rapporti tra i due ex coniugi oggi sono inesistenti. "Non lo conosco più, non è più il mio Francesco, mi sembra di vedere un'altra persona", ha concluso Ilary Blasi nello studio di Verissimo.