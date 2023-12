"Sei sempre con me", Il dolore indescrivibile di Claudia Galanti per la morte della figlia

Nonostante siano passati 9 anni da quel terribile 4 dicembre 2014, data della morte della piccola Indila Carolina Sky Mimran, la neonata di 9mesi figlia di Claudia Galanti e dell'imprenditore Arnaud Mimran, il dolore non è mai passato, anzi continua ad essere presente nella vita della showgirl ex naufraga dell'Isola dei Famosi, che sulla sua pagina Instagram ha lasciato un lungo e commovente pensiero.

" Sei sempre accanto a me, non importa quanto è grande la distanza che ci separa. Ti sento sempre vicino a me, il tuo ricordo e così forte che mi consuma ogni giorno, il battito del tuo cuoricino non dimenticherò mai ed è questo quanto è stato grande l’amore che ci ha uniti. -ha scritto la Galanti - Mai ti dimenticherò, sei sempre nei mio pensiero e ogni giorno mi manca il tuo sorriso, la tua gioia di vivere, l’amore che mi hai donato ".

" La tua più grande eredità sarà l’amore che mi hai donato anche se per pochissimo tempo ma vivrà in eterno nel mio cuore. Non avrei mai immaginato di doverti dire addio ma cosi ha voluto il destino. Mi manchi terribilmente e vorrei tornare indietro per ritrovare di nuovo il tuo abbraccio e dirti ancora una volta quanto ti amo follemente e che sarai per sempre la mia piccola bambina sempre sorridente ed immensamente speciale. La tua mamma ".

La morte della piccola

La tragedia era avvenuta mentre la Galanti era in vacanza alle Seychelles insieme a due amiche e la piccola era a casa a Parigi insieme al papà e alla sua nuova compagna, di ritorno da una vacanza a Dubai. Le prime notizie uscite raccontavano che la morte era avvenuta per un soffocamento da rigurgito nel sonno, tempo dopo però i genitori con un comunicato congiunto avevano smentito dicendo che la piccola fosse morta a causa di un batterio nel sangue.

" In quanto genitori -era scritto nel comunicato - è importante per noi spiegare le cause mediche che hanno portato alla scomparsa della nostra piccola baby. Dopo essere venuti a conoscenza di innumerevoli voci, riteniamo sia giusto chiarire che, in seguito di accurati esami clinici, la certezza dei medici è che si sia trattato di un'infezione batteriologica ".