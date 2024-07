Clio Make Up si separa dal marito: la nota ufficiale

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo le sempre più ricorrenti voci della crisi con il marito è arrivata anche la comunicazione ufficiale congiunta: la youtuber e truccatrice Clio Zammatteo, meglio conosciuta dal grande pubblico con il nome di Clio MakeUp, si separa dal marito Claudio Midolo. La coppia, che ha due figlie nate nel 2017 e 2020 e stava insieme da 18 anni, ha deciso di far sapere i motivi della crisi che li hanno portati alla dolorosa ma inevitabile scelta.

Il comunicato della coppia

Sul blog di Clio nelle ultime ore è stata pubblicata la lunga nota per i milioni di follower sui social e non solo. " Nello spirito di condivisione che da sempre ha caratterizzato il nostro stare insieme, con cuore pesante comunichiamo la nostra separazione". Profondamente grati per l’unione che hanno avuto nel percorso di coppia dove si sono amati ma che, come capita spesso, hanno dovuto affrontare gli alti e bassi che la vita gli ha posto di fronte con " conflittualità e momenti bui – che abbiamo cercato, con impegno reciproco, di contrastare – siamo giunti ad una decisione consapevole, intimamente ponderata e sofferta: i nostri percorsi personali si dividono, dopo un legame lungo diciotto anni, dopo aver costruito molto insieme – nonostante la giovane età – prima negli Stati Uniti, poi in Italia, e dopo aver visto nascere le nostre amatissime figlie, il cui benessere per noi, oggi, costituisce la nostra massima e assoluta priorità" .

"Stiamo affrontando una crisi"

Oltre ai prodotti di bellezza che sponsorizza sui social, Clio e il marito hanno mostrato pubblicamente la loro vita sia quando ancora erano una coppia e poi con l'arrivo delle figlie. Per questa ragione hanno sentito il dovere di esporsi al grande pubblico nonostante " un momento di grande vulnerabilità" così da " spegnere il chiacchiericcio malevolo di alcuni, ma soprattutto per rassicurare il genuino dispiacere di altri" . Gli ex coniugi spiegano che sono prima di tutto due persone e due anime " che stanno affrontando una crisi, ognuno come può, ognuno a modo suo" . Nonostante i problemi di coppia, grazie ai valori forti con i quali sono cresciuti non farano mancare nulla alle due piccole figlie sottolineando di continuare " a essere una famiglia e continueremo a vivere il nostro ruolo di genitori con senso di profonda responsabilità, la stessa che oggi ci impone di chiedere rispetto per la nostra scelta consapevole e per il momento difficile che la nostra famiglia tutta sta attraversando" .

La comunicazione finale di Clio e Claudio spiega che queste saranno le uniche parole spese pubblicamente sulla separazone ormai definitiva e non cambierà nulla nel loro rapporto lavorativo. " Ci è stata concessa la grazia di avere generato molto con la creatività e con l’intesa che hanno da sempre alimentato la nostra relazione: continuerà, pertanto, il nostro sodalizio artistico in ClioMakeUp, realtà della quale siamo co-fondatori, e per la quale cercheremo di continuare a lavorare con il sorriso" .

Chi è Clio MakeUp

La fortuna di Clia Zammatteo nasce nel 2008 quando su YouTube ha aperto il canale ClioMakeUp che è cresciuto rapidamente e oggi conta circa 1,36 milioni di iscritti ed è tra più seguiti.

Nel 2012 ha condotto l'omonimo programma tv su Real Time spiegando quanto avviene quotidianamente in Rete, quindi i consigli e i trucchi da utilizzare e tutti i migliori prodotti creati dalla fondatrice. Enorme la popolarità anche su Instagram con circa 3,5 milioni di follower: nell'agosto 2021 anche una docu-serie sul canale Discovery+ che racconta la vita di Clio sia dal punto professionale che da quello privato.