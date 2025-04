Clizia Incorvaia dopo il rinvio a giudizio: "Il matrimonio non è finito per un tradimento da parte mia"

Ascolta ora 00:00 00:00

La notizia del rinvio a giudizio di Clizia Incorvaia ha scatenato una serie di reazioni a cominciare da quella dell'influencer. L'ex marito Francesco Sarcina l'ha denunciata per avere pubblicato foto della figlia per sponsorizzazioni social senza il suo consenso e la procura l'ha rinviata a giudizio con l'accusa di avere violato la legge sulla privacy della figlia di 9 anni per trarne profitto. Il processo prenderà il via a dicembre ma intanto Incorvaia si è difesa pubblicamente prima su Instagram e poi in televisione nello studio di Alberto Matano.

La replica sui social network

Quando la notizia del rinvio a giudizio dell'influencer è diventata di dominio pubblico, la storia d'amore tra lei e l'ex marito, il cantante de Le Vibrazioni, è tornata al centro dell'attenzione. Dal cassetto sono riemerse vecchie accuse, che i due ex si sono scambiati quando si separarono, e persino le voci sul presunto tradimento di Incorvaia con Riccardo Scamarcio. Gossip ai quali Clizia ha voluto mettere un freno rilasciando una dichiarazione ufficiale pubblicata nelle storie del suo account Instagram: " Voglio puntualizzare una cosa importante. Io nel 2018 ho inviato la mia lettera di separazione. Quindi il mio matrimonio non è finito per un supposto tradimento da parte mia. Voglio fare luce su una cosa che ancora oggi dopo sette anni non è chiara. E non vorrei tornare più su questo argomento, dove spero di aver fatto finalmente luce ".

Le dichiarazioni a La vita in diretta

La difesa di Clizia Incorvaia è proseguita poche ore dopo nello studio de "La vita in diretta". L'influencer è spesso ospite di Alberto Matano per commentare i fatti di attualità ma nell'ultima puntata il giornalista ha voluto riservarle un momento per consentirle di spiegare la sua situazione e lei si è sfogata: " Credo che i figli vadano lasciati fuori dalle dinamiche di ex coniugi. Un bravo genitore, ho imparato questo, deve fare un passo indietro rispetto alla propria rabbia. Quindi io a tutto ciò rispondo insegnando a mia figlia l'amore. Spero che non legga certe cose. Perché chi agisce con rabbia non capisce che sta facendo del male alla mia piccola che ha 9 anni e magari lo legge già adesso, anche se non ha un telefono, qualcuno glielo riporta.

Però poi leggerà di questa battaglia mediatica, mediocre, becera e di bassissimo livello dai suoi genitori. E mi dispiace,". La questione ora si sposta in tribunale, dove a metà dicembre Incorvaia e Sarcina sono attesi davanti ai giudici.