L'ira di Fedez: "Col ca... che vi pago". Ecco cos'è successo

Si è conclusa con la vittoria di Fedez la battaglia legale (l'ennesima) che vedeva contrapposti il rapper e il Codacons sul tema della raccolta fondi promossa dal marito di Chiara Ferragni per supportare i lavoratori dello spettacolo nel periodo della pandemia. Il tribunale ha dato ragione a Fedez, condannando l'associazione dei consumatori a risarcire le spese legali sostenute dall'artista. E lui, per contro, ha festeggiato il risultato comparendo nelle storie del suo profilo Instagram con un video-beffa.

" Vi ricordate il Codacons che mi aveva querelato e denunciato, chiedendomi danni per oltre un milione di euro?", ha esordito Fedez sulla sua pagina ufficiale, informando i suoi follower sull'epilogo positivo della contesa giudiziaria. "Bene, il tribunale ha detto: "Il Codacons chiede un milione di euro a Federico? Col cazzo!", ha esclamato il rapper, mimando il gesto dell'ombrello e proseguendo: "Ma soprattutto li ha condannati a risarcire le mie spese legali, oltre 20 mila euro ". Nel video il marito di Chiara Ferragni ha ironizzato sull'esorbitante richiesta economica avanzata dall'associazione dei consumatori, che nel 2021 lo citò in tribunale per diffamazione per le calunnie, gli insulti e gli oltraggi che il cantante avrebbe rivolto all'ente per avere bloccato la sua raccolta fondi in favore dei lavoratori dello spettacolo.