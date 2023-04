"È colpa di quella porcheria". Il retroscena sull'uscita del libro di Memo Remigi

Memo Remigi torna a fare parlare di sè per l'uscita del suo libro Sapessi com'è strano. L'artista, 84 anni, ha messo nero su bianco la sua storia artistica e privata nella prima autobiografia edita da Sperling e Kupfer. Nelle oltre duecento pagine, il cantante ha dovuto raccontare anche ciò che è accaduto negli studi di Oggi è un altro giorno lo scorso ottobre, quando la sua mano scivolò sul fondoschiena della collega Jessica Morlacchi. Per quell'episodio - che fu definito a tutti gli effetti una molestia - Remigi venne cacciato dalla trasmissione di Serena Bortone e fu costretto a rinviare l'uscita del suo libro.

A rivelare il retroscena è stato Memo Remigi nell'intervista rilasciata a Il Messaggero in occasione dell'uscita della sua biografia. " Questo libro doveva uscire a dicembre. Ho dovuto aggiungere un capitolo per raccontare la mia versione dei fatti. Colpa di quella porcheria che è successa ", ha dichiarato il cantautore di Erba, svelando che "Sapessi com'è strano" sarebbe dovuto uscire cinque mesi fa, ma fu messo in stand-by per colpa del fattaccio avvenuto in diretta tv. Il clamore mediatico suscitato dall'episodio avrebbe convinto Remigi e la casa editrice a posticipare l'uscita del volume per dare il tempo all'artista di dare la sua versione in un capitolo del libro, dove si è sfogato: " È stata emessa una sentenza senza un contraddittorio, nei miei confronti. Non mi ha cercato più nessuno ".