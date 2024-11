Il colpo di fulmine, il Grande fratello, la convivenza: la storia d'amore tra Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini

La storia d'amore tra Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini ha attirato l'attenzione del pubblico per i tanti gossip sulla coppia. Conosciutisi durante l'estate 2017, il calciatore e la cantante hanno avuto una relazione fino al 2020, quando si sono detti addio.

L'incontro in vacanza

Estate 2017. Giulia Provvedi è reduce dalla conduzione di "Italian pro surfer", il talent sportivo in onda su Italia Uno. Finite le riprese del programma Giulia parte con la sorella Silvia e alcune amiche per una vacanza al mare. Durante una serata incontra Pierluigi Gollini. Lui è l'ex portiere dell'Aston Villa e ha appena firmato un contratto con l'Atalanta. Tra i due è un vero e proprio colpo di fulmine.

La frequentazione

Giulia e Pierluigi cominciano a frequentarsi nell'autunno del 2017. Lui vive a Bergamo, lei a Milano ma nonostante gli impegni sportivi di Gollini e i progetti lavorativi di Giulia, la coppia riesce a portare avanti la relazione. Giulia e Pierluigi, però, scelgono di mantenere privata la loro frequentazione. Lui non è famoso, ma Giulia, che con la sorella Silvia fa parte del duo Le Donatella, è molto popolare e i paparazzi nutrono un particolare interesse per la sua vita privata.

La prima uscita pubblica

Dopo cinque mesi, Giulia e Pierluigi escono allo scoperto. Complice la sfilata di Iceberg, Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini si fanno fotografare per la prima volta insieme a Milano. Tra i due c'è molta complicità e la cantante e il calciatore non disdegnano le attenzioni dei fotografi. Le riviste dedicano alla coppia diversi servizi soprattutto in estate, quando la coppia si gode la pausa dal campionato e dai progetti lavorativi tra il sole di Formentera e le acque limpide della Sardegna.

L'ingresso al Grande Fratello Vip

Autunno 2018. Silvia e Giulia Provvedi sono nel cast del Grande Fratello Vip 3. Giulia entra nella casa più spiata d'Italia forte dell'amore di Pierluigi. " Ho parlato con lui prima di entrare e mi ha detto che mi avrebbe aspettato. Ci amiamo molto, ho conosciuto una persona speciale" , racconta la cantante prima di varcare la porta rossa di Cinecittà, dove rimarrà per quasi due mesi.

Le voci di tradimento

Novembre 2018. Durante la partecipazione a GfVip Giulia vive alcuni momenti difficili dovuti alla lontananza dal fidanzato. La sua assenza pesa e a complicare la situazione sono le voci di un presunto tradimento del portiere dell'Atalanta. Ilary Blasi informa Giulia Provvedi dei gossip che circolano fuori dalla casa e Giulia entra in crisi. Gollini si difende sulle pagine del settimanale Spy negando il tradimento: "La amo e ho la coscienza pulita ".

L'uscita dal Grande Fratello

Giulia e Pierluigi si chiariscono solo dopo l'uscita della cantante dal reality. Lui organizza una maxi-festa per la fidanzata e la crisi sembra essere superata, ma settimane dopo l'eliminazione dal Grande Fratello vip, ospite di Verissimo la cantante confessa: " Non ho mai pensato mi avesse potuto tradire, ma ho avuto dei dubbi, è stata dura non sapere ".

Tra musica e calcio

Maggio 2019. Per Giulia e Pierluigi sono settimane importanti. Giulia torna a fare musica con la sorella Silvia e insieme pubblicano il singolo "Scusami ma esco", invece Pierluigi è impegnato in campionato quando l'Atalanta ottiene una storica qualificazione in Champions. Giulia è a Reggio Emilia allo stadio quando la squadra festeggia e dedica al fidanzato un bellissimo post sui social: " Un’emozione indescrivibile, un sogno diventato realtà, meriti il meglio e io sarò sempre lì a sostenerti! Sei grande amore mio!" . Un idillio che si infrangerà un mese dopo.

Il primo addio

Il 16 giugno 2019 con un annuncio a sorpresa, Giulia Provvedi comunica ai suoi fa su Instagram di avere interrotto la relazione con Pierluigi: "Preferisco essere io a dirlo. Io e Pierluigi ci siamo lasciati oggi. Le motivazioni sono personali. Sicuramente ogni giornale e blog dirà ciò che gli fa comodo ma la verità la sappiamo solo io e Pierluigi. Chiedo la cortesia di rispettare il mio silenzio a riguardo ed evitare di alimentare chiacchiericci inutili ". Le motivazioni dell'addio non vengono rivelate e i due trascorrono l'estate distanti.

Il ritorno di fiamma

Settembre 2019. Sulle riviste di gossip si vocifera di un riavvicinamento tra Giulia e Pierluigi. A fare chiarezza è il portiere dell'Atalanta che su Instagram scrive una dedica a Giulia: " A te! La persona, la più speciale che mi è sempre stata a fianco e mi ha supportato in ogni momento! La mia felicità in ogni tuo sorriso" . La foto dei due abbracciati condivisa dal calciatore sul web scaccia i dubbi: la coppia è tornata insieme. Per suggellare l'amore ritrovato Giulia e Pierluigi fuggono in Lapponia a Rovaniemi dove trascorrono il Capodanno.

Il lockdown poi l'addio definitivo

Aprile 2020. Con lo scoppio della pandemia Giulia e Pierluigi convivono e sui social pubblicano molte foto e video del loro lockdown. Gli allenamenti insieme, le ricette e i reel con gli scherzi, ma quando il periodo di chiusura termina, la coppia si allontana nuovamente e arriva la conferma che la storia è finita. " Ero innamoratissima di lui. È stata la mia storia importante, quella in cui abbiamo parlato di futuro. Poi non ci siamo incastrati ed è finita.

È stata una bella batosta, sono stati tre anni bellissimi, ci vogliamo ancora molto bene, ci supportiamo", dichiara mesi dopo l'addio Giulia a Novella 2000. Attualmente Giulia Provvedi è impegnata con, Pierluigi Gollini ha da poco ufficializzato la relazione con la modella