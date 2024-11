Il colpo di fulmine, "Lavorerò", i figli: la storia d'amore tra Biagio Antonacci e Marianna Morandi

Ascolta ora 00:00 00:00

Biagio Antonacci compie 61 anni. Il cantautore milanese ha vissuto una vita in bilico tra scena pubblica e sfera privata ma ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo attorno alle sue storie d'amore. Oggi Biagio ha accanto a sé la compagna Paola Cardinale, ma negli anni '90 finì sulle pagine delle maggiori riviste di gossip per la sua storia con la figlia di Gianni Morandi, Marianna.

L'incontro

È il 1992. Dopo due album modesti Biagio Antonacci ottiene un notevole successo con l'album "Liberatemi", che è anche il primo singolo del nuovo progetto musicale. Il brano raggiunge subito le prime posizioni delle classifiche musicali e Biagio gira l'Italia in tour e grazie a Festivalbar. In una delle tappe del suo tour incontra Marianna Morandi, figlia di Gianni Morandi e Laura Efrikian. Lei è un’attrice di teatro e tra i due scatta subito un feeling inatteso.

Le prime foto di coppia

Biagio è molto geloso della sua privacy e frequenta Marianna lontano dagli occhi indiscreti della stampa rosa, che gli dedica sempre molte attenzioni. Del resto, Antonacci ha 27 anni, è nel pieno del successo e ha uno stuolo di fan che lo adorano. Ma l'immagine del "bello e dannato" che i suoi manager scelgono per lui si scontra con il desiderio di viversi una storia d'amore con Marianna al riparo dai gossip. Nel 1993, però, Biagio e Marianna ufficializzano la loro relazione e la coppia finisce sulle pagine delle maggiori riviste.

Insieme in "Lavorerò"

Nel 1994 la vita privata e quella professionale si mescolano. Biagio convince Marianna a partecipare alle registrazioni di "Lavorerò", brano inserito nel suo nuovo album "Biagio Antonacci" e l'attrice si presta al gioco, interpretando una strofa in chiave rap. " Belle, belle le parole, belle anche se poi stanno da sole.... io sarò tua sposa e questo cielo sarà il soffitto del nostro castello... e spegneremo le stelle per fare l'amore ", canta Marianna in quello che sarà uno dei brani più famosi di Biagio.

La nascita del primo figlio

All'inizio del 1995 le riviste di gossip parlano di nozze imminenti per Biagio e Marianna, ma in verità la coppia ha altri progetti in cantiere. A primavera l'attrice scopre di essere in attesa del primo figlio, per il matrimonio non c'è tempo. Paolo Antonacci, primogenito della coppia, nasce il 18 novembre 1995.

Tra teatro e musica

Dopo un lungo periodo dedicato al figlio Paolo, Marianna torna a recitare e affianca il padre Gianni Morandi nella miniserie in onda su Canale 5 "La forza dell'amore", nel 1998, poi recita in "Le madri" l'anno successivo. Anche per Biagio Antonacci il 1998 rappresenta un anno cruciale. Il cantante pubblica il suo sesto album "Mi fai stare bene" e ottiene un enorme successo. Parte per un lungo tour che si conclude l'anno successivo con la consacrazione a Festivalbar 1999, dove gli viene consegnato il "Premio tour dell'anno".

La nascita del secondo figlio

È il 2000. Marianna è impegnata a teatro quando scopre di essere di nuovo incinta. Il piccolo Giovanni viene alla luce il 2 maggio 2001 e la foto di Marianna con Paolo e il neonato verrà affidata al web anni dopo. La nascita del loro secondogenito è una gioia ma segna di fatto anche l'allontanamento tra Biagio e la compagna.

La separazione nel 2002

Nel 2002 Biagio e Marianna ufficializzano la loro separazione senza però rilasciare dichiarazioni sui motivi che li hanno spinti a lasciarsi dopo quasi dieci anni d'amore. Antonacci e la compagna non sono sposati e l'addio, nonostante i dissapori iniziali, avviene nel massimo rispetto reciproco. Anni dopo, parlando della separazione, Biagio Antonacci confessa: " Provavo un grande senso di colpa per i figli. A volte chi rimane male non rema a favore, ma poi il tempo vince, l’amore vince ". Parole alle quali fecero seguito quelle di Marianna Morandi a "Oggi è un altro giorno": " Purtroppo fa parte del percorso. Però, lui è stato un padre eccezionale, è un padre eccezionale e quindi non deve avere i sensi di colpa, è stato bravo" .

Biagio Antonacci e Marianna Morandi oggi

Oggi il cantautore milanese è fidanzato con la

giornalista Paola Cardinale , dalla quale ha avuto il suo terzo figlio, Carlo. Poco si sa, invece, della vita privata di Marianna Morandi, che risulta single e in questo momento gira l'Italia con il fratello Marco in una tournée teatrale.