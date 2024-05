Il colpo di fulmine, la musica, le nozze vip: la storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli

Cinque anni fa Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si dicevano addio. Pochi giorni fa la modella bergamasca ha festeggiato 36 anni e la nascita della terza figlia, avuta dal nuovo compagno, ma la storia d'amore vissuta dal 2009 al 2019 con Eros rimane una parte fondamentale della sua vita.

Il colpo di fulmine

Giugno 2009. Eros Ramazzotti ha appena pubblicato il suo nuovo album "Ali e Radici" ed è in vetta a tutte le classifiche musicali. Viene invitato ai Wind Music Awards per ricevere il premio per il successo ottenuto dal suo ultimo singolo "Parla con me". A consegnargli il riconoscimento non è Monica Bellucci, come Eros sogna, ma una giovane modella italiana, Marica Pellegrinelli, e Eros ne rimane folgorato. Lei, bergamasca, ha 21 anni, lui 46 anni, ma la differenza di età non conta e la passione li travolge. "Mia moglie mi ha salvato da me stesso in questi anni ho imparato che le persone sole commettono più errori di chi si trova in un legame sentimentale", racconterà anni dopo Eros Ramazzotti parlando dell'incontro con Marica.

I paparazzi, la fuga alle Maldive

Estate 2009. Eros Ramazzotti parte per il suo tour mondiale lasciando a bocca asciutta i paparazzi, che sperano di poterlo fotografare con la sua nuova fiamma. Marica è impegnata nel campo della moda e mantiene un basso profilo, evitando accuratamente pettegolezzi e gossip. Le prime foto di Eros e Marica escono solo a gennaio 2010 quando, in una pausa dalla tournée, Ramazzotti si concede una fuga alle Maldive con la compagna e la figlia Aurora. È il settimanale Chi a pubblicare le prime immagini della coppia felice e innamorata. La delusione per la fine del matrimonio con Michelle è ormai superata per Eros grazie al nuovo amore.

La nascita di Raffaella Maria

La storia d'amore tra Marica e Eros è una delle più chiacchierate. I paparazzi li seguono e le riviste di gossip insinuano che il loro amore avrà breve durata a causa della grande differenza di età. A dicembre 2010, però, la modella bergamasca scopre di essere in attesa del suo primo figlio, ma la notizia viene ufficializzata solo quattro mesi dopo, a marzo 2011, quando Eros e la fidanzata rilasciano la loro prima intervista di coppia a Vanity Fair. "Questo figlio è stato assolutamente cercato, non è capitato. Abbiamo deciso di fare un figlio, e dopo una settimana Marica era incinta", racconta Eros, mentre Marica rivela: "Vogliamo tanti altri bambini. Aurora? Ci accompagna anche alle visite dal ginecologo, siamo molto legate". Il 21 agosto 2011 viene alla luce Raffaella Maria, la primogenita della coppia.

Tra musica e progetti insieme

La nascita di Raffaella Maria rappresenta un momento di grande cambiamento per Eros, soprattutto a livello professionale. Il cantautore lascia Sony Music e firma un contratto con la casa discografica Universal Music Italia. Poi scrive e incide un brano con Giorgia "Inevitabile", che ottiene grande successo. La storia con Marica invece prosegue a gonfie vele tanto che si parla di nozze. "Profumo di fiori d'arancio", titola Novella2000 nell'estate del 2013, quando la coppia viene paparazzata insieme alla figlia durante una vacanza in un agriturismo. Ma in pochi sanno che Eros ha già fatto la sua proposta a Marica e lei ha detto "sì".

Il matrimonio in Piemonte

Il 6 giugno 2014 Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sposa con un rito civile presso il Palazzo Reale di Milano. Con loro ci sono solo i testimoni e l'officiante. La festa per le nozze, però, è solo rinviata al 21 giugno quando la coppia organizza una seconda cerimonia a Monterotondo di Gavi, in provincia di Alessandria. Marica indossa un abito firmato Maison Valentino con strascico lunghissimo e note musicali disegnate sull'ampia gonna, un omaggio alla musica e a Eros. Alla cerimonia ci sono decine di volti noti del mondo della musica e dello spettacolo da Biagio Antonacci a Laura Pausini, da Gianni Morandi a Max Pezzali.

La nascita di Gabrio Tullio

Pochi mesi dopo le nozze, dopo l'estate, Marica scopre di essere in attesa del secondo figlio. "Aspetto un maschietto che nascerà a metà marzo", confessa lei in una intervista rilasciata al settimanale Grazia, che le ha dedicato la copertina. E nelle foto scattate sul set per il servizio Marica mostra già un accenno di pancia. Eros e la moglie sono in America, dove l'artista sta registrando il suo ultimo album, "Perfetto". Il 14 marzo 2015 viene alla luce Gabrio Tullio e Eros sceglie Instagram per dare la notizia: "Sabato alle 16:40 è nato Gabrio Tullio, pesa 3.800 e suona già la chitarra: un'emozione totale!". Due mesi dopo esce il suo album e Eros lo dedica al suo piccolo.

La dedica ai Wind Music Award 2017

Nel 2017 Eros torna sul palco dei Wind Music Awards e saluta la moglie Marica Pellegrinelli dal palco dove, otto anni prima si sono conosciuti e innamorati: "Saluto Marica che ho conosciuto su questo palco e voglio dirle che la amo tantissimo. L'amore è l'amore". Alla compagna Ramazzotti dedica due brani e poi sui social celebra ancora la moglie con un post romantico, che infiamma il web.

Le voci di crisi, poi il divorzio

Autunno 2018. Le riviste di gossip fanno circolare l'indiscrezione su una presunta crisi tra Eros e Marica. Si parla di incomprensioni e i due si fanno vedere sempre meno in pubblico insieme. Le voci, però, rimangono tali. Né il cantante né la modella smentiscono o rilasciano dichiarazioni in merito ai rumor, scegliendo la via della riservatezza che li ha sempre contraddistinti. Sette mesi dopo, però, superato il decimo anno insieme, la coppia annuncia l'addio. Il 7 luglio 2019 Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli fanno uscire un comunicato congiunto e annunciano il divorzio: "Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile. Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rapporti sono sereni, l'amore che è stato si è trasformato e rimane".

Eros e Marica, perché si sono lasciati

I motivi che hanno portato alla separazione non sono mai stati resi noti dalla coppia. Nel 2019 le riviste di gossip parlarono di "incomprensioni" tali da logorare il rapporto, ma oggi, a diversi anni di distanza i due hanno un rapporto sereno.

Eros è fidanzato con l'immobiliarista Dalila Gelsomino, mentre Marica Pellegrinelli ha una relazione con il dj William Djoko dal quale ha avuto di recente una bambina.