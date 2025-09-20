Il colpo di fulmine, le nozze ad Arezzo, la rottura: la storia d'amore tra Asia Argento e Michele Civetta

Asia Argento compie 50 anni e nel bilancio di una vita vissuta costantemente sotto i riflettori c'è anche una delle sue storie d'amore meno raccontate: quella con il regista newyorkese Michele Civetta. I due si conobbero nel 2007, tra set e viaggi internazionali, ma dopo le nozze e la nascita di un figlio, Nicola, il legame si concluse nel 2013 con la separazione definitiva.

Il colpo di fulmine

Maggio 2007. Asia Argento è protagonista indiscussa del cinema internazionale. E' nelle sale cinematografiche con ben quattro pellicole ("Boarding Gate", "Une vieille maîtresse", "La terza madre" e "Go Go Tales") e la scena del film di Abel Ferrara, in cui bacia in bocca un Rottweiler, è al centro del dibattito. Mentre si divide tra set e viaggi in giro per l'Europa incontra il regista newyorkese Michele Civetta e tra loro c'è un vero e proprio colpo di fulmine.

L'amore dopo Morgan

Michele rappresenta per Asia Argento la quiete dopo la tempesta, infatti l'attrice è reduce dalla fine della controversa relazione con Morgan. Tra lei e Civetta il feeling è totalizzante e la comune passione per il cinema e la regia li unisce oltre ogni previsione. Ma la coppia è attenta a non dare in pasto il proprio sentimento alla stampa e la frequentazione rimane privata.

La gravidanza

Marzo 2008. Divisa tra cinema e tv Asia accetta di collaborare con il suo ex, Morgan, alla realizzazione del brano "Liebestod" e è in procinto di doppiare il personaggio di Faith Connors, protagonista del videogioco Mirror's Edge, quando scopre di essere incinta del secondo figlio. La notizia rimane però circoscritta alla sua famiglia e la stampa apprende della gravidanza solo ad agosto, quando Asia sposa Michele.

Il matrimonio ad Arezzo

Il 27 agosto 2008 Asia Argento e Michele Civetta si uniscono in matrimonio e Asia è all'ottavo mese. La cerimonia civile si svolge nella sala del Consiglio comunale di Arezzo davanti al sindaco e a un ristrettissimo gruppo di invitati, tra i quali figurano il regista Dario Argento, padre della sposa, le due sorelle e la piccola Anna Lou che porta le fedi degli sposi. Il ricevimento si svolge a Villa Vezza, nella vicina Capolona, un relais di lusso di proprietà del padre di Civetta.

La nascita di Nicola

Il 15 settembre 2008, tre settimane dopo le nozze, Asia partorisce Nicola Giovanni in una clinica di Arezzo. "Nicola Giovanni gode di ottima salute", fa sapere l'entourage di Asia, che si gode il piccolo e l'affetto della prima figlia Anna Lou. Con l'arrivo del secondogenito Argento mette momentaneamente in pausa i suoi progetti professionali per dedicarsi totalmente alla famiglia.

Progetti e collaborazioni

Superate le fasi iniziali della maternità Asia nel 2010 torna sul set: recita nella mini serie "Sangue caldo" e poi nelle pellicole per il cinema "Baciato dalla fortuna", "Gli sfiorati" e "Isole" per il quale vince il Globo d'oro come migliore attrice. Lavora anche a fianco del marito Michele recitando nel corto "Il primo latte" e in "Onedreamrush", che viene presentato anche al festival del film di Roma. Il loro sembra essere un sodalizio fortissimo, ma la crisi è vicina.

La crisi e la rottura

All'inizio del 2012 la stampa scandalistica riporta le prime voci di crisi. I bene informati sostengono che Asia e Michele sono sempre più distanti. Il regista e l'attrice non commentano i pettegolezzi ma a maggio 2012 arriva la conferma da fonti vicine all'attrice: tra lei e Michele è finita. La separazione è il passo successivo per ricominciare una nuova vita.

Il ritorno di fiamma

Dopo una breve love story con Max Gazzè, Asia e Michele tornano a mostrarsi insieme a sorpresa e non solo per il figlio Nicola. E' il 2017 e l settimanale Diva e donna sorprende il regista e l'ex moglie insieme per le vie di Roma. I due passeggiano romanticamente per la capitale scambiandosi teneri baci e attenzioni affettuose.

Ildefinitivo sembra essere scongiurato ma è solo un breve ritorno, perché le loro strade si separano definitivamente poche settimane dopo, quando Asia comincia una nuova relazione con lo chef americano Anthony Michael Bourdain.