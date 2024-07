Il colpo di fulmine, le nozze saltate, la gelosia: la storia d’amore tra Laura Chiatti e Francesco Arca

Quattordici anni fa finiva la storia d’amore tra Francesco Arca e Laura Chiatti, una delle coppie più paparazzate e chiacchierate del mondo dello spettacolo. Dall’incontro nel 2007 al matrimonio mancato fino alla crisi definitiva, la coppia ha conquistato l’affetto dei fan e oggi, nonostante l’addio, è ancora molto unita.

Il colpo di fulmine

Estate 2007. Francesco Arca è uno dei nuovi volti della tv. Ex tronista di Uomini e Donne, Francesco è reduce dalla partecipazione al reality La Fattoria ed è da poco tornato single dopo una breve relazione con la modella Jennifer Rodriguez, conosciuta proprio a La Fattoria. Nonostante i suoi 25 anni Laura Chiatti è invece un'attrice già affermata ed è protagonista al cinema con "Ho voglia di te" insieme a Riccardo Scamarcio e in tv con la miniserie "Rino Gaetano - Ma il cielo è sempre più blu". I due si conoscono durante una serata evento e tra loro scocca la scintilla. A unirli è la comune passione per la recitazione: Francesco, infatti, si è trasferito a Roma da Siena solo da pochi mesi e studia recitazione.

Le prime paparazzate

Ottobre 2007. Le riviste di gossip impazziscono per la nuova coppia e parlano di una Laura rinata dopo la fine della storia d'amore con Silvio Muccino. Francesco e la Chiatti si mostrano a diversi eventi insieme, complici e affiatati, e i paparazzi li seguono per le vie di Roma immortalandoli mentre si baciano e si scambiano gesti affettuosi alla luce del sole. Il settimanale Diva e Donna gli dedica addirittura la copertina del numero di novembre e per la coppia si parla già di convivenza in un attico alle porte di Perugia.

Le prime dichiarazioni ufficiali

Aprile 2008. Complice il ritorno al cinema con una nuova pellicola, Laura Chiatti viene invitata a Verissimo. Nello studio di Silvia Toffanin l'attrice parla del suo presente e anche della relazione con Francesco: "E' un uomo straordinario, oggettivamente bellissimo e non lo dico perché è il mio compagno… è anche molto intelligente. Io amo la famiglia, sono tradizionalista e vedo il matrimonio come il sogno di ogni donna…compresa me. Io e Francesco viviamo insieme e abbiamo dei progetti concreti, che però lascio a casa". Laura si dice innamoratissima di Francesco e la loro storia conquista i fan.

Santamaria e le voci sulle nozze

Le dichiarazioni rilasciate da Laura a Verissimo scatenano gli amanti del gossip tanto che si parla di nozze imminenti. Laura, però, viene fotografata in compagnia del collega Claudio Santamaria nella sala d'attesa dell'aeroporto di Fiumicino. Tra i due sembra esserci molta complicità e i più maligni parlano di tradimento e crisi con il compagno Francesco Arca. Quest'ultimo, però, spazza via ogni dubbio e durante un'intervista concessa al settimanale Chi, rivela: "Avevamo fissato le nostre nozze a Perugia poi siamo stati travolti dagli impegni di lavoro. Ma saremo moglie e marito entro il 2008".

Gli impegni sul set

Autunno 2008. Dopo un'estate d'amore e di passione, Laura Chiatti torna sul set con diversi impegni. È nel cast di "Baaria" di Tornatore e Roberto Faenza la sceglie per un ruolo da protagonista in "Il caso dell'infedele Klara", ma Laura è impegnata anche con le riprese de "Gli amici del bar Margherita" di Pupi Avati. Anche Francesco ha le sue prime opportunità lavorative con l'esordio sul set di "Scusa ma ti voglio sposare" e la partecipazione ad alcuni episodi di "Don Matteo 7". I rispettivi impegni di lavoro li portano a trascorrere molto tempo lontani e qualcosa nel loro rapporto si incrina.

La crisi e l'addio definitivo

Marzo 2010. Da mesi Laura e Francesco sono "spariti" dalla scena pubblica. Dopo il Capodanno trascorso assieme al Pineta, la coppia non si fa più vedere insieme e le voci di crisi si rincorrono. Ad alimentare i rumor è Tgcom, che rivela: "I due non vivono più sotto lo stesso tetto dall'inizio di marzo". In effetti Francesco si è trasferito a Roma - visto l'impegno con le riprese della fiction "Ho sposato uno sbirro" - mentre Laura è rimasta a Perugia nell'attico, che condivideva con il compagno. Per i fan si tratta di spostamenti logistici dovuti agli impegni lavorativi, ma ad aprile fonti vicine alla coppia rivelano che l'amore è naufragato a causa di incomprensioni caratteriali e gelosia. Le strade di Francesco e Laura si dividono definitivamente senza un annuncio ufficiale.

Francesco Arca e Laura Chiatti oggi

I motivi della fine della storia d'amore tra Laura Chiatti e Francesco Arca rimangono personali ma a distanza di un anno dall'addio Laura rilascia una dichiarazione sulla fine del rapporto con Francesco: "E' stata una storia importante e facevamo progetti, lui voleva sposarmi, ma il rapporto si è esaurito. Non ho né rancori né rimpianti, la rottura stranamente non mi ha devastato, come avevo pensato".

Con il passare del tempo, però, il loro rapporto si è trasformato in un legame diche tutt'ora esiste grazie anche al supporto dei rispettivi compagni. Oggi Laura Chiatti è sposata con l'attore Marco Bocci, dal quale ha avuto due figli Enea e Pablo; Francesco Arca è sposato con Irene Capuano dalla quale ha avuto due figli, Maria Sole e Brando Maria.