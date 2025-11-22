"Come un coltello che trapassa la schiena". Le ultime telefonate di Ornella Vanoni

Ornella Vanoni si è spenta a 91 anni nella sua casa di Milano, città in cui è nata e che non ha mai abbandonato. Ha fatto della "milanesità" una delle sue caratteristiche principali e ne è stata una delle "figlie" più amate e illustri. Se ne è andata lasciando dietro di sé un vuoto enorme in chi la conosceva ma anche in chi aveva avuto la possibilità di incrociarne il cammino solamente attraverso la sua musica. Chi fosse davvero Ornella Vanoni lo racconta bene Maurizio Porro sul Corriere della sera, rivelando l'ultima telefonata ricevuta solo pochi giorni fa dalla cantante. Una telefonata che, in qualche modo, non era come le altre.

" Non sto bene, un dolore a una vertebra, non so mi sento strana, ma andrò in una clinica di Pavia dove sono bravissimi, li conosco, mi metteranno a posto ", gli aveva detto la cantante, che di acciacchi nell'ultimo periodo ne ha avuto tanti. Ha trascorso l'estate tra l'ospedale Monzino di Milano e il Don Gnocchi a causa di uno scompenso cardiaco che le causato la comparsa di liquido nei polmoni. " Mi hanno curata e adesso sto meglio ", ha raccontato solo poche settimane fa in tv da Fabio Fazio, come se si fosse voluta mentre alle spalle quel periodo, ormai chiuso. Invece, negli ultimi giorni, qualcosa non stava funzionando nel suo corpo, e se ne era resa conto. " Ora devo stare ferma, ho un dolore, sai come un coltello che ti trapassa la schiena. No, domenica non vado da Fazio, ci sono a settimane alterne, ci andrò domenica prossima ", ha detto nell'ultima telefonata a Porro.

Ma quella domenica domenica non ci sarà. E non ce ne saranno nemmeno altre. Vanoni era diventata una presenza fissa e gradevole delle domenica sera degli italiani, perché aveva la capacità di parlare di tutto, anche degli argomenti tabù, con una leggerezza e una naturalezza tale che non si poteva che ascoltarla, magari con un sorriso sulle labbra. Non ha fatto in tempo nemmeno ad andare in quella clinica di Pavia, dove era convinta che l'avrebbero messa a posto, perché si è spenta nella sua casa di Milano. Della sua Milano. Nell'ultima apparizione da Fabio Fazio, nella domenica del 2 novembre dedicata ai santi, si è presentata con un cuscino di fiori funerari in occasione della festività.

Ci sono delle persone che dici: cosa le regalo? Hanno talmente tanto che non sai cosa regalare, invece ho trovato delle bare colorate e nel frattempo, nell'attesa, diventa una cassapanca, una cosa comoda per mettere le cose che non sai dove mettere. Finché non arriva il giorno. Io sceglierei quella bianca, non è male, è semplice e lineare

", scherzava quel giorno con Fazio.