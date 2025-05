Dentro la festa di Chanel Totti: il "no" di Ilary alla foto con Francesco e il grande assente

Ascolta ora 00:00 00:00

La principesca festa di compleanno di Chanel Totti, che ha compiuto 18 anni, non smette di fare discutere non tanto per la maestosità dell'evento, che si è svolto al Castello di Tor Crescenza di Roma tra lussi ed eccessi, quanto per ciò che è accaduto (e non) al party della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, dove erano presenti circa duecento invitati, meno un grande assente.

Cristian Babalus grande assente

All'evento non è passata inosservata l'assenza dello storico fidanzato di Chanel, il tiktoker Cristian Babalus. Nello stesso momento in cui la figlia dell'ex capitano della Roma spegneva diciotto candeline il ventenne si trovava a un'altra festa distante pochi chilometri dal Castello di Tor Crescenza, dove Chanel stava festeggiando il suo compleanno. A comunicarlo è stato il giovane imprenditore romano che ha condiviso alcune foto nelle storie del suo account Instagram. La decisione di non partecipare all'evento di Chanel, secondo gli esperti di gossip, rivelerebbe che la loro storia è arrivata al capolinea. Anche se nessuno dei due ha annunciato la rottura pare che il legame che li ha visti legati per ben due anni sia finito proprio alla vigilia del diciottesimo compleanno di Chanel e la latitanza dai social della coppia, che da settimane non si fa più vedere insieme sul web, confermerebbe l'ipotesi. A rendere amari i festeggiamenti della secondogenita di Totti e Ilary c'è, però, un altro fatto.

Ilary rifiuta la foto con Totti

Al momento del taglio della torta Ilary Blasi si sarebbe rifiutata di posare con i figli e l'ex marito per le foto di rito. Secondo le ultime indiscrezioni Ilary Blasi e Francesco Totti si sarebbero ignorati per tutta la serata, mantenendosi a debita distanza l'uno dall'altra e rimanendo incollati ai rispettivi compagni, Bastian Muller e Noemi Bocchi. A fine serata, nel momento delle foto di rito, la conduttrice si sarebbe defilata nonostante i ripetuti inviti della figlia Chanel.

Mamma vieni...Mamma dove sta? Ma mamma non ci sta?

A documentare ciò che è accaduto al party è un video che è diventato virale sui social network, nel quale si sente la diciottenne chiamare ripetutamente la madre Ilary: "". Alla fine niente foto di famiglia per Chanel Totti e un pizzico di delusione.