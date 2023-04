Compleanno a lume di candela per Ilary Blasi: la dolce dedica di Bastian

Un compleanno speciale per Ilary Blasi, che oggi, 28 aprile, festeggia il suo 42esimo compleanno e per l’occasione, il suo nuovo compagno Bastian Muller ha deciso di sorprendere la bella conduttrice capitolina con una cena romantica a lume di candela. La coppia ha immortalato il momento emozionante con alcuni scatti che poi Ilary ha pubblico sul proprio profilo Instagram.

La cena a lume di candela

Con un abito nero molto elegante (accompagnato da una borsa di colore arancione), la schiena scoperta per metà ed una scollatura mozzafiato, Ilary Blasi si è presentata alla cena organizzata dal suo Bastian. Per l’occasione l’imprenditore ha scelto una location molto particolare: un chiostro elegante con un tavolo per due, petali di rose rosse, candele, calici di vino bianco e luci soffuse; insomma, un vero e proprio momento intimo ed esclusivo per la coppia. Negli scatti condivisi sui social non viene mostrata alcuna torta di compleanno, ma comunque vediamo un Ilary molto serena e bellissima con capelli sciolti e make semplice.

La dichiarazione di Bastian

I due fino ad ora non hanno mai fatto alcuna rivelazione sulla loro storia d’amore se non la simpatica uscita di Ilary Blasi a Verissimo in cui ha concluso l’intervista con una battuta molto ironica: “Bastian così”. Ad oggi, però, ci ha pensato proprio l’imprenditore tedesco a rompere il silenzio sui social. Infatti, Bastian Muller per fare gli auguri alla sua nuova compagna ha scelto di condividere una foto insieme a lei – scattata nel corso della serata – accompagnandola da una didascalia in cui definisce Ilary, il “suo amore” e così ha scritto: "Happy birthday my love", che tradotto significa "buon compleanno amore mio", il tutto accompagnato da un cuore rosso. Naturalmente, il gesto di Bastian è stato molto apprezzato dall’ex letterina di Passaparola tanto che ha immediatamente ripostato la storia sul proprio profilo Instagram.

Ilary e Bastian felici insieme

Proprio pochi giorni fa, i due erano stati immortalati dal settimanale Chi di Alfonso Signorini in giro per le strade di Roma mentre si tenevano per mano. Ilary e Bastian sembravano molto sereni e parevano godersi una serata in tutta tranquillità, nonostante il momento lavorativo molto impegnativo di Ilary che ha iniziato da appena due settimane la sua terza esperienza al timone dell’Isola dei Famosi. La conduttrice e Muller stanno insieme dallo scorso autunno e l’imprenditore ha già conosciuto i figli di Ilary avuti dalla precedente relazione con Francesco Totti: Chanel, Cristian e Isabel. Secondo le ultime indiscrezioni, nonostante la showgirl abbia confessato a Valerio Staffelli – durante la consegna del tapiro di Striscia la notizia – di comunicare con il suo compagno in un inglese un po' “maccaronico”, Muller sarebbe pronto a trasferirsi da Francoforte in Italia proprio per amore della bella Ilary.