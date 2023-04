"Bastian così", "Non ci credo". Cos'ha combinato Ilary Blasi a Verissimo

A Verissimo Ilary Blasi non ha parlato del suo ex marito Francesco Totti, ma neppure dell'attuale fidanzato Bastian Muller. Ma se il primo non è stato proprio nominato dalla conduttrice romana, il secondo - l'imprenditore tedesco che da alcuni mesi è al suo fianco - ha avuto almeno l'onore di essere finito al centro di una gag consumatasi alla fine dell'intervista avvenuta domenica su Canale 5.

I sospetti che l'ospitata di Ilary Blasi a Verissimo sarebbe stata incentrata solo sul suo ritorno in tv come conduttrice (da lunedì 17 aprile torna su Canale 5 con l'Isola dei famosi) erano forti. E così è stato. " Non è il momento giusto per parlare della separazione e quindi non ne parleremo. Lo faremo più avanti ", ha chiarito subito in avvio di intervista la padrona di casa, Silvia Toffanin, mettendo le cose in chiaro con i telespettatori. Ma alla fine dell'ospitata, Ilary ha voluto regalare una "perla" al pubblico, facendo una battuta sulla sua attuale situazione sentimentale. E sui social network il video dell'exploit della romana è diventato virale.