"Comprò due Rolex all’amante con i soldi di Icardi". Nuove accuse a Wanda Nara

Dopo le ultime indiscrezioni italiane ora le ultime novità arrivano dall’Argentina. Il programma El Ejercito de la Mañana, in onda proprio in Argentina, ha svelato alcuni retroscena sulla telenovela che vede come protagonisti Wanda Nara, Mauro Icardi e Keita Baldé. La showgirl e l’attaccante ora in forza al Monza sono finiti nuovamente sotto i riflettori grazie e ora a finire nel mirino sono due orologi che l’attrice avrebbe regalato all’amante proprio con i soldi di Icardi.

Nel programma tv El Ejercito de la Mañana, i giornalisti Pepe Ochoa e Fefe Bongiorno hanno aggiunto sale nelle ferite: “La questione che più infastidisce Mauro è che Wanda si comporta da brava madre quando avrebbe lasciato i figli chiusi in un hotel molto importante in Turchia mentre Mauro lavorava e lei se ne andava con l’amante”. Ma non solo. La storia con Keita Baldè sarebbe stata una vera e propria relazione clandestina. “Wanda ha regalato due Rolex a Keita Baldé comprandoli con la carta di credito di Mauro” una delle indiscrezioni rivelate nel programma. Una rivelazione che, se confermata, sicuramente non farà piacere all’ex attaccante dell’Inter.

L’influencer, intanto, ha precisato di avere iniziato questo rapporto con il calciatore senegalese solo dopo essersi separata da Icardi, anche lui accusato di averla tradita con Eugenia “China” Suarez. “Sì, l’ho detto io a Mauro. All’epoca ero separata da lui e gli raccontai di quella relazione. Mauro ha dei video e mi ricattava dicendo che li avrebbe mostrati.