La rivelazione di Corona: ecco quanti soldi ha dato Fedez a Iovino

Da giorni si fa un gran parlare della cifra a più zeri che Fedez avrebbe pagato per evitare di essere querelato da Cristiano Iovino, il personal trainer dei vip pestato nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso da un gruppo di persone, tra le quali è stato identificato il rapper. Iovino e Federico Lucia hanno raggiunto un accordo economico per chiudere la vicenda senza passare dal tribunale ma l'ammontare della cifra, che il cantante di Rozzano ha versato al personal trainer, è oggetto di pettegolezzi.

La rivelazione di Gabriele Parpiglia

A parlare per primo di numeri e cifre è stato Gabriele Parpiglia, autore televisivo nonché firma del settimanale Chi. In radio il giornalista ha parlato di un assegno astronomico firmato da Federico Lucia per Cristiano Iovino e parlando di soldi ha messo in relazione l'accordo raggiunto dai legali del rapper e del personal trainer con la recente messa in vendita di villa Matilda (la dimora, che si affaccia sul lago di Como, acquistata dai Ferragnez nel 2022).

"C'è stato un accordo tra i legali di Fedez e quelli di Cristiano Iovino. La cifra in teoria non si potrebbe sapere, perché c'è un accordo di riservatezza tra le parti, quindi un patto di segretezza. Ma io sono un giornalista e mi avvalgo del diritto di cronaca: mi risulta che la cifra sia 400/500mila euro. Parallelamente c'è la vendita di Villa Matilda, due cose che potrebbero collimare", ha dichiarato su RTL 102,5 Parpiglia. L'indiscrezione sull'assegno a cinque zeri è stata ripresa e confermata anche da Davide Maggio ma, mentre le voci si diffondevano a macchia d'olio sul web, Fabrizio Corona è intervenuto e ha smentito l'indiscrezione attraverso le pagine del suo sito Dillinger News.

Le parole di Corona sull'assegno

Secondo l'ex re dei paparazzi Cristiano Iovino, vittima del pestaggio avvenuto a metà aprile, avrebbe rinunciato a procedere con un'azione legale contro Fedez in cambio di denaro, ma non tanto quanto dichiarato da Parpiglia. "Cristiano Iovino non ha preso né 400 né 500mila euro. La cifra è molto ma molto meno inferiore.

Ilesatto lo sappiamo noi e lo custodiamo all'interno di questa redazione", ha dichiarato Corona che, sin dallo scoppio del caso, ha raccontato fatti e dettagli - poi rivelatisi veritieri - che in pochi potevano sapere se non dai diretti interessati. La cifra esatta rimane sconosciuta per ilche Iovino ha firmato per chiudere la vicenda, ma i numeri in rete circolano e c'è chi parla di un assegno tra i 50 e i 70 mila euro.