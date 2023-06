Dal corsivo al "maranzivoe": la nuova lingua di Elisa Esposito

Il nuovo tormentone che colei che si è sempre definitiva la prof. di corsivo, Elisa Esposito, ha lanciato sul proprio canale Tik Tok una nuova lingua che va incontro a uno sleng giovanile molto utilizzato, maranza, con il quale si identificano giovani ragazzi dai modi rozzi e volgari che vestono in maniera gregga: tra i sinonimi più accreditati abbiamo truzzo e tamarro.

Perché si chiama così

Ebbene, "la prof." adesso ha deciso di creare il "maranzivoe" con le parole più utilizzate dalla tipologia di giovanissimi che usano slang quali "bro" oppure "passami una siga" (inteso per sigaretta) e tante altre voci. " Visto che quest'anno i maranza sono andati un sacco di moda, perché non unire queste due fantastiche lingue, il corsivoe e il maranza ovvero il marianzivoe ", ha spiegato ai suoi followers. Con l'arrivo dell'estate, quindi, la Esposito ha deciso di impartire nuove lezioni su parole quali bro, picchiamolo e "fra di zona".

@eli.esposito Ecco la nuova lingua di questa estate, il MĀRANZIVŒ Sono cambiate alcune regole grammaticali rispetto al cörsivœ, avete capito quali |G: eli.espositoo suono originale - Elisa Esposito

La "grammatica"

Dopo il video del debutto, la prof. si è cimentata anche sull'aspetto grammaticale del maranzivoe. " Come avrete sicuramente notato, l'intonazione è identica al corsivo ma le regole grammaticali sono ben differenti ", ha sottolineato, facendo qualche esempio. Dal momento che i maranza parlano in maniera più pesante, ecco che la lettera "o" deve essere scritta in maniera " più chiusa, più forte ". La lettera "a" del maranzivo, invece, deve avere una riga di sopra per distinguerla dal corsivo che si pronuncia in maniera più morbida.

I commenti social

Nonostante l'enorme seguito, anche in questo caso sono state più le critiche che gli applausi per il modo di parlare che l'ha resa famosa. " Ti senti più maranza o più corsivo? Io mi sento più intelligente ", ha scritto Manuela ricevendo oltre 1.400 consensi al suo commento. ” È ancora peggio del corsivo ", ha scritto Luca ma potendosi vantare della risposta diretta della prof. con un profondo " non è vero ". C'è chi, dopo aver visto i video, l'ha buttata più sul ridere. " È un telefono non posso spaccarlo ".