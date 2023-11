"Così fanno gli adulti...". La stoccata di Fedez a Luis Sal

Alla fine Fedez lo ha detto davvero all'avvocato (e anche a mamma Annamaria) e la questione Muschio Selvaggio è finita dritta dritta in tribunale. Lo ha confessato Luis Sal poche ore fa, smentendo l'indiscrezione diffusa dal settimanale Chi sull'accordo economico raggiunto dai due ex soci e amici sulla loro società. Ma lo ha confermato subito dopo anche Fedez, che è apparso nelle storie dell'account Instagram del suo podcast per dire la sua. " Non c'è mai stato nulla" , ha tirato corto il rapper, punzecchiando l'ex amico : "La causa? Così fanno gli adulti" .

Il mancato accordo

Nelle scorse ore si era diffusa la notizia che Fedez e Luis Sal avessero raggiunto un accordo economico con tanto di patto di riservatezza nella gestione del loro podcast Muschio Selvaggio. Nel 2020 il rapper e lo youtuber avevano aperto una società per trasformare in un'attività imprenditoriale il loro podcast. Ma la lite e la definitiva rottura tra i due, avvenuta subito dopo Sanremo 2023, avevano portato a un braccio di ferro sulle quote e sulla spartizione degli introiti derivanti da Muschio Selvaggio. Dopo le video-accuse reciproche dello scorso giugno, sulla vicenda era calato il silenzio, ma l'indiscrezione di Chi ha costretto i due ex soci a uscire allo scoperto.

"Fedez mi ha fatto causa"

Il primo a smentire la notizia dell'accordo è stato Luis Sal, che attraverso il profilo di Muschio Selvaggio, di cui detiene a quanto pare ancora gli accessi, ha chiarito: " Ciao muschietti selvaggi, piccolo aggiornamento dato che stanno uscendo vari articoli sui giornali: non c’è stato alcun accordo, tantomeno di riservatezza". Poi lo youtuber ha svelato che la questione è finita in tribunale: "Anzi siamo in causa (fatta da Federico) e mi sto difendendo". Così, Fedez è intervenuto per dire la sua.

La replica di Fedez