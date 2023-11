"Patto di riservatezza...". Com'è finita tra Fedez e Luis Sal: l'accordo dopo la lite

Nove mesi, come una gestazione. Tanto c'è voluto per raggiungere un accordo tra Fedez e Luis Sal sulla fine del loro sodalizio artistico. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, infatti, il rapper e lo youtuber avrebbero trovato un accordo su Muschio Selvaggio, il podcast ideato dai due ex amici nel 2020 e rimasto nelle mani di Fedez dopo la lite con Luis avvenuta lo scorso febbraio.

Cosa è successo a Sanremo

Nove mesi fa Muschio Selvaggio è uscito dai confini del web per approdare su RaiDue nella versione sanremese. Il progetto è stato fortemente voluto da Fedez " perché pensavo potesse essere utile ", aveva fatto sapere mesi fa subito dopo la lite con Luis Sal. Lo youtuber, però, era contrario a portare in tv il loro podcast: " Lui non era d'accordo nel farlo, ma poi ha detto: proviamo a farlo". L'esperienza è stata "impegnativa" e i problemi psicologici avuti dal rapper in quel periodo non hanno aiutato, così i due sono arrivati allo scontro e poi alla scissione. " Mi sentivo emarginato nel mio stesso progetto, non mi sentivo più parte del progetto né nella parte creativa né in quella esecutiva, visto che agiva senza coinvolgermi per poi scusarsi e poi rifarlo ", aveva replicato Sal nel video diventato virale per la frase "dillo alla mamma, dillo all'avvocato".

"Fedez voleva comprarmi"

A giugno, quando lo scontro tra Fedez e Luis Sal si stava consumando sul web a colpi di video-accuse, ecco arrivare la notizia clamorosa. La rottura tra i due artisti sarebbe avvenuta a seguito della richiesta fatta da Federico Lucia a Luis di entrare nella sua agenzia Doom Entertainment. Il secco "no" dello youtuber avrebbe aperto la frattura e tra i due si è accesso il feroce braccio di ferro sulla loro creatura: Muschio Selvaggio. A quel punto Fedez, rimasto solo alla conduzione del podcast, ha cercato di trattare con l'ex amico: " Voleva comprarmi, mi ha detto:' Vieni a fare una puntata in cui ti scusi dell'assenza con un testo concordato. Ti pago (con obbligo di riservatezza) e ti compro il tuo 50%' ". Cinque mesi fa lo youtuber aveva rifiutato, ma oggi - stando alle ultime indiscrezioni - avrebbe firmato l'accordo.

Fedez e Luis Sal come è finita

"Pare si sia risolta con un accordo economico e patto di riservatezza tra le parti in causa", fa sapere il settimanale Chi nel numero in edicola questa settimana. Secondo la rivista, infatti, la diatriba si sarebbe conclusa con un concordato economico che lascia a Fedez il podcast, che oggi lo vede condurre al fianco di Mr. Marra. La fine delle ostilità non lascia ben sperare, però, sull'amicizia.