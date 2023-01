"17 trasfusioni, ho rischiato l'utero". Il racconto choc di Alice Campello

Alice Campello è stata ospite di Verissimo ad alcune settimane dal parto e a Silvia Toffanin ha raccontato la disavventura avvenuta dopo la nascita della sua terza figlia, Bella, avuta con il calciatore Alvaro Morata. Senza rivelare i dettagli, infatti, entrambi avevano raccontato che c'erano state alcune complicazioni subito dopo il parto e oggi è arrivata la conferma che la modella ha avuto gravi conseguenze dalle quali, per fortuna, è riuscita a uscire anche grazie all'intervento tempestivo dei medici spagnoli che l'hanno seguita e curata.

" L'avevo appena tenuta in braccio quando ho visto il letto macchiarsi di sangue e ho visto Alvaro sbiancare in volto. Dopo di questo non mi ricordo più nulla e mi sono risvegliata alle dieci di sera ", ha spiegato Alice Campello, che oggi può riguardare indietro con qualche preoccupazione, ma sollevata dal fatto di essere uscita insieme alla sua bimba dalla terapia intensiva nella quale era stata ricoverata a seguito dell'emorragia post-partum.

Ora, Alice Campello sta meglio, tanto da essere riuscita a viaggiare per raggiungere Milano dove si trovano gli studi di Verissimo ma il ricordo di quanto accaduto difficilmente la lascerà. La moglie di Alvaro Morata, 27 anni, è una delle influencer più richieste dai brand internazionali e la brutta avventura vissuta l'ha senz'altro segnata ma ora può godersi al 100% sua figlia e la sua bellissima famiglia.