"Sono viva grazie al vostro sangue". Alice Campello racconta il dramma del post parto

A quasi due settimane dal parto, Alice Campello è tornata sui social per raccontare il dramma vissuto dopo avere dato alla luce Bella, la sua quartogenita. " Sto meglio anche se sono molto sensibile, colpa anche del post-parto. Anche fisicamente mi sto riprendendo poco alla volta, sto riprendendo a fare le cose che faccio sempre ", ha detto nelle storie del suo profilo Instagram la moglie del calciatore spagnolo Alvaro Morata, ex attaccante della Juventus.

Si tratta della prima volta che l'influencer parla apertamente di quanto successo durante e dopo il parto, che ha avuto un risvolto drammatico che l'ha vista finire in rianimazione. Lo scorso 9 gennaio Alice Campello ha dato alla luce la sua quarta figlia Bella. La gestazione era arrivata a termine e la moglie di Morata era ricoverata in una clinica di Madrid. Subito dopo il parto, però, qualcosa è andato storto e la modella veneziana è stata ricoverata in terapia intensiva. L'ex bianconero aveva rivelato il dramma che la famiglia stava vivendo solo due giorni dopo la nascita della figlia, informando i follower delle condizioni disperate della moglie.