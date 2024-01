"La cosa migliore...". La dedica a sorpresa di Belen Rodriguez

C'è un'unica costante nella vita di Belen Rodriguez: la famiglia. Mentre l'amore va e viene, i genitori e i fratelli dell'argentina rappresentano il suo punto fermo. Il posto dove tornare per essere confortata e aiutata quando le cose si mettono male. Da mamma Veronica e papà Gustavo la showgirl è tornata quando finì la burrascosa relazione con Fabrizio Corona e è tornata ogni volta che con Stefano De Martino le cose non sono andate per il verso giusto. Belen non ha mai negato di dovere tanto ai suoi genitori, ma nelle scorse ore ha voluto dimostrarlo con le parole, dedicando alla madre un pensiero d'amore che ha colpito profondamente i suoi follower.

Le parole di Veronica Cozzani contro gli hater

In più di un'occasione Veronica Cozzani, la madre di Belen, ha difeso e sostenuto pubblicamente la figlia. Successe due anni fa quando sui social la Rodriguez venne accusata di passare da un uomo all'altro con troppa leggerezza e lei replicò seccata: "Questo si chiama vivere! Si cade, si sbaglia e ci si rialza tutte le volte che è necessario farlo! Questo è vivere". Ed è successo anche pochi mesi fa, quando la showgirl ha scherzato su Instagram sulla questione delle corna, ma la verità sulle scappatelle di De Martino non era ancora stata raccontata. "Le donne di questa famiglia sono guerriere! Forza donne! Vi voglio tanto bene! molto", scrisse la Cozzani in risposta a un hater della figlia. Tra lei e Belen il rapporto è sempre stato fortissimo e più volte la showgirl argentina ha mostrato rispetto e gratitudine nei confronti della madre, da sempre un esempio per lei. Nelle scorse ore, però, la Rodriguez ha voluto dimostrare con i fatti quanto tenga a sua madre Veronica.

La dolce dedica di Belen alla madre

Nelle storie del suo account Instagram Belen Rodriguez ha condiviso una breve frase, ripresa da un account di aforismi in spagnolo, dedicata proprio alla madre. "Se un giorno dovessero chiedermi qual è la cosa migliore della mia vita, parlerò senza dubbio di mia madre", ha scritto l'argentina, taggando proprio sua mamma, Veronica Cozzani, a margine della storia. Una dedica speciale per una donna altrettanto speciale per lei, che ha colpito positivamente i follower di Belen ma soprattutto la mamma, che a sua volta ha ricondiviso la dedica, ringraziando la figlia e dedicandole un cuore virtuale. Se sugli uomini Belen sa di non poter contare, ad eccezione del fratello Jeremias, a vigilare su di lei e a farla sentire protetta c'è mamma Veronica.