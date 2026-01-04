Crisi in Venezuela, Leonardo DiCaprio bloccato ai Caraibi: ecco perché

Quanto sta avvenendo in Venezuela con la caduta del governo Maduro catturato dalle forze americane si è propagato anche su uno degli attori iconici di Hollywood, Leonardo DiCaprio, rimasto bloccato ai Caraibi a causa dell'evolversi della situazione geopolitica in Venezuela e impossibilitato a partecipare al Gala di premiazione del Palm Springs International Film Festival per le restrizioni sui voli messe in atto dagli Stati Uniti.

La nota sull'attore

" Leonardo DiCaprio non potrà unirsi a noi di persona stasera a causa di impreviste interruzioni dei trasporti e restrizioni dello spazio aereo. Anche se ci mancherà festeggiare con lui di persona, siamo onorati di riconoscere il suo eccezionale lavoro e il suo duraturo contributo al cinema. Il suo talento e la sua dedizione al mestiere continuano a ispirarci e siamo lieti di celebrarlo con il Desert Palm Achievement Award questa sera ", ha spiegato alla stampa internazionale un portavoce del Palm Springs International Film Festival.

DiCaprio bloccato a St Barts

L'attore di "Una Battaglia Dietro l'Altra" (titolo originale "One Battle After Another") avrebbe dovuto ricevere un premio al festival internazionale per la sua interpretazione nel film ma non è riuscito a lasciare l'isoletta caraibica di St. Barts dove si trova con i familiari. Nei giorni prima del Capodanno, DiCaprio era stato fotografato in vacanza con familiari e amici, tra cui Jeff Bezos e Lauren Sanchez.

Cosa succede a Palm Spring

L'aeroporto internazionale di Palm Springs ha rilasciato una dichiarazione su X annunciando che i voli in partenza sono fermi a terra. "Un problema di controllo del traffico aereo della FAA sta avendo un impatto sullo spazio aereo della California meridionale oggi. I voli in partenza sono attualmente fermi a terra. Gli aerei sono riusciti ad arrivare, sebbene alcuni voli in arrivo siano stati dirottati e si prevedono ritardi. Questo non riguarda specificamente PSP e sta interessando diversi aeroporti della California meridionale. I viaggiatori sono invitati a verificare direttamente con la propria compagnia aerea le informazioni più recenti sui voli. PSP condividerà gli aggiornamenti secondo necessità ".

L'attore in odore di Oscar

Con " One Battle After Another ", DiCaprio è in lizza per il secondo Oscar come miglior attore grazie alla sua interpretazione di un ex rivoluzionario costretto a tornare alla sua vecchia vita per salvare la figlia.

Il film, diretto da Paul Thomas Anderson, è stato uno dei preferiti all'inizio della stagione dei premi, vincendo anche il premio per il miglior film conferito dalla National Society of Film Critics sabato mattina. DiCaprio è anche candidato come miglior attore ai Critics Choice Awards di domenica.