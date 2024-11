Cristina Marino e i like a De Martino, l'errore di Lazza sul figlio, Ilary Blasi incinta o intollerante?

Ascolta ora 00:00 00:00

Per gli amanti di gossip ecco cosa vi siete persi durante la settimana. C'è chi è geloso di De Martino (Luca Argentero), chi è ai ferri corti con l'ex (Wanda Nara), chi è diventato padre (Lazza) e chi sembra essere in dolce attesa (Ilary Blasi).

Cristina Marino e i "like" a Stefano De Martino. Luca Argentero geloso: "Infastidito"

Ridendo e scherzando Luca Argentero si è tolto un sassolino dalla scarpa nei confronti della sua adorata moglie. Ospite del podcast di Alessandro Cattelan, "Supernova", l'attore ha rivelato di sentirsi parecchio infastidito dall'abitudine di Cristina Marino di mettere "like" alle foto di Stefano De Martino. L'attrice si sarebbe giustificata dicendo: "Mi piacciono le sue foto". Ma Luca Argentero non ci ha creduto. " Spesso non sono delle belle foto, è bello lui. Questa disonestà intellettuale di mia moglie mi dà fastidio ", ha scherzato con Cattelan che a sua volta ha ammesso che anche la moglie, Ludovica Sauer, ha una "passione" smisurata per le foto del conduttore di "Affari tuoi". Così Argentero ha concluso puntualizzando: " Gli amici non mettono like alle foto delle rispettive mogli in costume sui social e vivono lo stesso fastidio quando sono le mogli a mettere like a Stefano De Martino" . Severo, ma giusto.

Wanda Nara, la gravidanza e la denuncia. Cosa sta succedendo con Icardi

E' stata una settimana calda, anzi caldissima per Wanda Nara. L'argentina sembra abbia iniziato una relazione con il rapper L-Gante - con il quale pare avesse avuto un flirt lo scorso anno - ma negli scorsi giorni la stampa sudamericana è letteralmente impazzita per le voci su una possibile gravidanza frutto dell'amore con il giovane rapper. Inizialmente l’argentina non ha smentito poi, quando la fake news è arrivata oltreoceano sulla stampa italiana, Wanda ha fatto sapere che " non c'è niente di vero" . Sembra invece essere verissima la questione legata a Icardi. Sempre secondo la stampa argentina Wanda Nara avrebbe denunciato Maurito per "violenza di genere " per averle impedito di entrare nell'appartamento che condividono a Buenos Aires pare in un raptus di gelosia per la storia dell'ex moglie con L-Gante. Si attendono sviluppi.

Lazza annuncia la nascita del figlio Noah, l'errore sull'orario della nascita è virale

Fiocco azzurro in casa Lazzarini. Il rapper Lazza e la fidanzata Greta Orsingher hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, Noah. L'annuncio della nascita è arrivato dai profili Instagram dei neogenitori, che hanno informato fan e curiosi che il piccolo Noah è venuto alla luce mercoledì 13 novembre alle 12:08. La comunicazione social è stata però "macchiata" da un errore legato all'orario. Preso dall'euforia di essere diventato padre Lazza si è infatti sbagliato con la formula "am" e "pm" e alla fine si è scusato con i fan: "Scusate ho sbagliato: 12.08 PM". Succede.

Ilary Blasi incinta di Bastian Muller?

Il "pancino sospetto" di Ilary Blasi ha scatenato l'ultimo gossip sulla presunta gravidanza della romana. Diva e Donna ha dedicato la copertina del suo ultimo numero alla conduttrice e al suo compagno, Bastian Muller. La notizia? "Ilary Blasi è incinta". Il settimanale riferisce: " Lui sembra a suo agio nel ruolo di papà, per quanto sostitutivo, e tra gli amici gira voce che voglia diventarlo davvero. E quelle mani sulla pancia di Ilary..." . Le rotondità sospette della conduttrice e la mano dell'imprenditore tedesco sul ventre di Ilary hanno portato alla conclusione.

In più di una occasione, però, il "pancino" di Ilary aveva destato sospetti e se per ogni gonfiore la conduttrice di Battiti Live avesse partorito un figlio altro che squadra di calcio. Sarà una gravidanza o un'(alimentare)?