Berrettini, le critiche e la confessione sulla Satta

I risultati mancano da tempo, ma Matteo Berrettini non vuole sentire parlare di "crisi" soprattutto se i rumor parlano di presunte distrazioni private. Per qualcuno, però, le ultime deludenti prestazioni del campione di tennis sarebbero da imputare alla relazione sentimentale con Melissa Satta, sbocciata di recente. Ma lo sportivo ha rispedito al mittente le accuse. " Sto vivendo un sentimento e trovo irrispettoso definirlo una distrazione professionale ", ha dichiarato Berrettini a Repubblica.

Le prestazioni deludenti

I numeri di Matteo Berrettini parlano di zero vittorie negli ultimi impegni internazionali. Nella partita di esordio degli Indian Wells, il tennista è stato sconfitto dal giapponese Taro Daniel, numero 103 del ranking, mentre ad Acapulco ai quarti di finale è stato costretto a lasciare il campo, tra i fischi generali, a causa di un infortunio; senza considerare poi la sconfitta all'esordio agli Australian Open. Il periodo non è dei migliori per lo sportivo ma la sua vita privata non c'entra o almeno è quello che assicura Berrettini.

La verità su Melissa Satta

Intervistato da Repubblica, Matteo ha parlato della storia d'amore con Melissa Satta per la prima volta. " Melissa e io ci siamo trovati. Ma stiamo parlando di un fatto privato, molto positivo e di cui sono felice ", ha confessato il tennista, che ha proseguito: " Io sono riservato e amo la privacy e sapevo che scegliendo una persona dello spettacolo i riflettori sarebbero stati accesi ". L'idea che le sue prestazioni sottotono siano da attribuire a ciò che vive fuori dal terreno rosso, però, lo hanno colpito e deluso: " Non è una colpa se siamo seguiti e ci fanno le foto. Sto avendo una relazione sentimentale come tutti gli altri ragazzi della mia età. È una cosa normale ". E lo sportivo ha difeso la sua relazione e la Satta: " Lei non è una distrazione professionale. Posso dire? È irrispettoso parlarne così, mi spiace che venga letta così. Fortunatamente non da tutti" .

"Inseguo il mio sogno"