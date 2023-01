"Ha dormito da lei". Le foto che "incastrano" Melissa Satta e Berrettini

Mancavano solo le prove (quelle lampanti che non si possono contestare) per confermare che nel mondo dello spettacolo è nata una nuova coppia. A quelle ci ha pensato il settimanale Chi, che ha paparazzato Melissa Satta e Matteo Berrettini a cena insieme e poi a casa dell'ex velina sarda, dove la coppia ha trascorso tutta la notte.

L'indiscrezione che tra il tennista e la conduttrice di Goal Deejay ci fosse del tenero era iniziata a circolare nei giorni scorsi, quando la Satta e Berrettini erano stati fotografati l'uno accanto all'altra sugli spalti del Mediolanum Forum mentre assistevano a un match dell'Olimpia Milano. I due erano poi stati pizzicati in teneri atteggiamenti in un locale di Milano dopo la partita e qualcuno aveva addirittura anticipato che i due si erano baciati.

Le foto esclusive su Chi

Il gossip ha subito conquistato le pagine di siti e riviste di cronaca rosa e ha stuzzicato l'interesse dei paparazzi, che si sono messi sulle tracce della nuova coppia dell'anno. Una rarità di questi tempi viste le tante coppie vip scoppiate nel 2022. E ecco arrivare il colpaccio di Chi: " Il campione di tennis Matteo Berrettini e la ex velina Melissa Satta sorpresi a cena insieme e poi diretti a casa di lei: è lo scoop di Chi in edicola il 25 gennaio ".