Alessia Marcuzzi, Anna Tatangelo, Melissa Satta: tutte pazze per i toy boy

Gli under 30 stanno facendo perdere la testa alle showgirl italiane. Prima Andrea Delogu ha sdoganato il toy boy fidanzandosi con il modello Luigi Bruno, 23 anni, poi è stata la volta di Anna Tatangelo, che è uscita allo scoperto dichiarandosi innamorata del 26enne Mattia Narducci. Ora persino Alessia Marcuzzi ha ceduto al fascino dell'uomo più giovane, lasciandosi paparazzare in giro per Roma con Jody Proietti. Poco importa che tra la conduttrice e il ballerino ci siano 18 anni di differenza: la Marcuzzi è raggiante al fianco del danzatore di "Boomerissima" nel servizio esclusivo pubblicato dalla rivista Chi e - come titola il settimanale - non "balla più da sola".

Alessia Marcuzzi e il ballerino: è nata una coppia?

Nelle immagini Alessia Marcuzzi e Jody Proietti si mostrano vicini e complici, ma nessun gesto lascia intendere che tra i due ci sia una storia d'amore. La rivista diretta da Alfonso Signorini, però, racconta di quanto successo un mese fa a casa di lui. Un episodio che non lascerebbe dubbi sul coinvolgimento tra i due: " Una domenica di fine gennaio, intorno alle 22 lei parte dai Parioli su un taxi e si fa portare al quartiere San Giovanni. E qui, berretto ben calato in testa e sepolta in un piumino extra large, si infila nel portone del palazzo dove abita Proietti ". A distanza di oltre un mese i due sono stati fotografati insieme a cena e poi in un locale, insieme a un'altra coppia di amici, in quello che sembra essere un vero e proprio appuntamento. Il primo a sei mesi di distanza dalla separazione dal marito Paolo Calabresi.

"Ossessione" toy boy

Alessia Marcuzzi non è l'unica showgirl a essersi fatta sedurre dal fascino dell'uomo più giovane. Andrea Delogu e Anna Tatangelo l'hanno anticipata legandosi (ufficialmente) a due ragazzi più giovani di loro. Anche Elisabetta Gregoraci ha subìto il fascino del toy boy, fidanzandosi con l'imprenditore Giulio Fratini, 30 anni. E che dire degli undici anni di differenza tra Melissa Satta e il campione di tennis Matteo Berrettini. La coppia si frequenta da alcuni mesi e la storia sembra procedere a gonfie vele senza che la differenza di età influisca. Under 30 anche il presunto nuovo amore di Elisabetta Canalis. L'ex velina sarda è stata paparazzata insieme al campione di kick boxing Georgian Cimpeanu (29 anni) dopo che le voci di un addio al marito Brian Perri sono circolate con insistenza.