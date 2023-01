"Crollata dopo la disgrazia a mio figlio". Paola Caruso ricoverata in ospedale

" Dalla disgrazia di Michele non mi sono più ripresa ". È iniziato con queste parole il messaggio che Paola Caruso ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram, svelando di essere finita in ospedale a causa di un malore. La showgirl si è mostrata con una flebo al braccio e ha parlato di una situazione difficile legata al figlio, che l'ha fatta crollare: " Il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande ".

Non è chiaro se Paola Caruso sia ricoverata in Italia. Negli scorsi giorni, infatti, la showgirl si era mostrata in compagnia del figlio a Monte Carlo, dove ha trascorso qualche giorno per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Dopo il post condiviso con i fan davanti al Casinò, l'ex Bonas di Avanti un altro ha preso le distanze dai social network, salvo poi tornare con una storia dall'ospedale. " Ho cercato di esser forte per mio figlio che ha solo me. Ho passato un periodo troppo brutto, anzi il più brutto della mia vita e ancora continua. Ma sono umana e stavolta sono crollata ", ha scritto ancora la Caruso.

Solo poche settimane fa la 37enne originaria di Catanzaro aveva raccontato di una disgrazia che aveva colpito il piccolo Michele. Paola Caruso si trovava a Sharm insieme al figlioletto per una vacanza a fine novembre, viaggio che però si è concluso in anticipo per un problema del bambino: " Siamo dovuti rientrare in Italia d'urgenza per una disgrazia che è successa a Michele. È un mese che facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo. Per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle azioni in corso, sono successe delle cose gravissime ". Poi era sparita dai social per occuparsi di Michele.